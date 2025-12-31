https://1prime.ru/20251231/vladivostok-866098100.html

Пассажиры во Владивостоке ожидают отправления задержанных рейсов

ВЛАДИВОСТОК, 31 дек - ПРАЙМ. Более 400 пассажиров ожидают отправления задержанных рейсов в аэропорту Владивостока, надзорное ведомство контролирует ситуацию, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Приморская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. Ожидают отправления более 400 пассажиров", - говорится в сообщении. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Владивостока в Екатеринбург, запланированный на 8.20 (время местное) (7.20 мск), по расчетному времени отправится сегодня в 13.10 (время местное) (6.10 мск). Вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" Владивосток-Москва, запланированный на 12.05 (время местное) (5.05 мск), запланирован в 23.40 (16.40 мск).

