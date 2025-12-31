Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиры во Владивостоке ожидают отправления задержанных рейсов - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/vladivostok-866098100.html
Пассажиры во Владивостоке ожидают отправления задержанных рейсов
Пассажиры во Владивостоке ожидают отправления задержанных рейсов - 31.12.2025, ПРАЙМ
Пассажиры во Владивостоке ожидают отправления задержанных рейсов
Более 400 пассажиров ожидают отправления задержанных рейсов в аэропорту Владивостока, надзорное ведомство контролирует ситуацию, сообщает Дальневосточная... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T04:37+0300
2025-12-31T05:39+0300
бизнес
владивосток
екатеринбург
уральские авиалинии
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866098100.jpg?1767148771
ВЛАДИВОСТОК, 31 дек - ПРАЙМ. Более 400 пассажиров ожидают отправления задержанных рейсов в аэропорту Владивостока, надзорное ведомство контролирует ситуацию, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Приморская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. Ожидают отправления более 400 пассажиров", - говорится в сообщении. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Владивостока в Екатеринбург, запланированный на 8.20 (время местное) (7.20 мск), по расчетному времени отправится сегодня в 13.10 (время местное) (6.10 мск). Вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" Владивосток-Москва, запланированный на 12.05 (время местное) (5.05 мск), запланирован в 23.40 (16.40 мск).
владивосток
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, владивосток, екатеринбург, уральские авиалинии, аэрофлот
Бизнес, Владивосток, ЕКАТЕРИНБУРГ, Уральские авиалинии, Аэрофлот
04:37 31.12.2025 (обновлено: 05:39 31.12.2025)
 
Пассажиры во Владивостоке ожидают отправления задержанных рейсов

Более 400 пассажиров ожидают отправления задержанных рейсов в аэропорту Владивостока

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 31 дек - ПРАЙМ. Более 400 пассажиров ожидают отправления задержанных рейсов в аэропорту Владивостока, надзорное ведомство контролирует ситуацию, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Приморская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. Ожидают отправления более 400 пассажиров", - говорится в сообщении.
Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Владивостока в Екатеринбург, запланированный на 8.20 (время местное) (7.20 мск), по расчетному времени отправится сегодня в 13.10 (время местное) (6.10 мск).
Вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" Владивосток-Москва, запланированный на 12.05 (время местное) (5.05 мск), запланирован в 23.40 (16.40 мск).
 
БизнесВладивостокЕКАТЕРИНБУРГУральские авиалинииАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала