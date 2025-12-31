Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии заявили о возможной отправке войск ЕС на Украину - 31.12.2025
Спецоперация на Украине
В Германии заявили о возможной отправке войск ЕС на Украину
В Германии заявили о возможной отправке войск ЕС на Украину
Европейские государства подготовили план по размещению войск на Украине в рамках так называемой "коалиции желающих", пишет Welt. | 31.12.2025
2025-12-31T21:29+0300
2025-12-31T21:29+0300
спецоперация на украине
в мире
украина
великобритания
сергей рябков
мид рф
ес
нато
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Европейские государства подготовили план по размещению войск на Украине в рамках так называемой "коалиции желающих", пишет Welt."Планы, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно разработаны", — говорится в материале.Сообщается, что разработкой занимались военные эксперты из Великобритании и Франции при взаимодействии с Брюсселем. Согласно источникам, европейские страны могут направить от 10 до 15 тысяч военнослужащих на территорию Украины в течение шести месяцев после вступления в силу договоренностей о перемирии.Отмечается, что Париж и Лондон готовы участвовать в подобной миссии даже без мандата ООН или Евросоюза, ограничившись официальным приглашением Киева.Также указывается, что страны, граничащие с Украиной, смогут осуществлять контроль за соблюдением перемирия в воздушном и морском пространстве. Ключевая роль в этом элементе плана отводится Турции.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
великобритания
в мире, украина, великобритания, сергей рябков, мид рф, ес, нато
Спецоперация на Украине, В мире, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Сергей Рябков, МИД РФ, ЕС, НАТО
21:29 31.12.2025
 
В Германии заявили о возможной отправке войск ЕС на Украину

Welt: страны Европы готовы направить до 15 тысяч военных на Украину

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
" Учения НАТО в Польше. Архивное фото
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Европейские государства подготовили план по размещению войск на Украине в рамках так называемой "коалиции желающих", пишет Welt.
"Планы, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно разработаны", — говорится в материале.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
"Давно было ясно". На Западе признали тяжелую правду об Украине
21:26
Сообщается, что разработкой занимались военные эксперты из Великобритании и Франции при взаимодействии с Брюсселем. Согласно источникам, европейские страны могут направить от 10 до 15 тысяч военнослужащих на территорию Украины в течение шести месяцев после вступления в силу договоренностей о перемирии.
Отмечается, что Париж и Лондон готовы участвовать в подобной миссии даже без мандата ООН или Евросоюза, ограничившись официальным приглашением Киева.
Также указывается, что страны, граничащие с Украиной, смогут осуществлять контроль за соблюдением перемирия в воздушном и морском пространстве. Ключевая роль в этом элементе плана отводится Турции.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
ЕС отказал Украине в просьбе сделать исключение в рамках CBAM, пишет FT
10:06
 
Спецоперация на УкраинеВ миреУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯСергей РябковМИД РФЕСНАТО
 
 
Об Агентстве
Заголовок открываемого материала