https://1prime.ru/20251231/voyska-866119895.html

В Германии заявили о возможной отправке войск ЕС на Украину

В Германии заявили о возможной отправке войск ЕС на Украину - 31.12.2025, ПРАЙМ

В Германии заявили о возможной отправке войск ЕС на Украину

Европейские государства подготовили план по размещению войск на Украине в рамках так называемой "коалиции желающих", пишет Welt. | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T21:29+0300

2025-12-31T21:29+0300

2025-12-31T21:29+0300

спецоперация на украине

в мире

украина

великобритания

сергей рябков

мид рф

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Европейские государства подготовили план по размещению войск на Украине в рамках так называемой "коалиции желающих", пишет Welt."Планы, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно разработаны", — говорится в материале.Сообщается, что разработкой занимались военные эксперты из Великобритании и Франции при взаимодействии с Брюсселем. Согласно источникам, европейские страны могут направить от 10 до 15 тысяч военнослужащих на территорию Украины в течение шести месяцев после вступления в силу договоренностей о перемирии.Отмечается, что Париж и Лондон готовы участвовать в подобной миссии даже без мандата ООН или Евросоюза, ограничившись официальным приглашением Киева.Также указывается, что страны, граничащие с Украиной, смогут осуществлять контроль за соблюдением перемирия в воздушном и морском пространстве. Ключевая роль в этом элементе плана отводится Турции.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://1prime.ru/20251231/peregovory-866119735.html

https://1prime.ru/20251231/smi-866106591.html

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, великобритания, сергей рябков, мид рф, ес, нато