В Германии заявили о возможной отправке войск ЕС на Украину

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Европейские государства подготовили план по размещению войск на Украине в рамках так называемой "коалиции желающих", пишет Welt."Планы, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно разработаны", — говорится в материале.Сообщается, что разработкой занимались военные эксперты из Великобритании и Франции при взаимодействии с Брюсселем. Согласно источникам, европейские страны могут направить от 10 до 15 тысяч военнослужащих на территорию Украины в течение шести месяцев после вступления в силу договоренностей о перемирии.Отмечается, что Париж и Лондон готовы участвовать в подобной миссии даже без мандата ООН или Евросоюза, ограничившись официальным приглашением Киева.Также указывается, что страны, граничащие с Украиной, смогут осуществлять контроль за соблюдением перемирия в воздушном и морском пространстве. Ключевая роль в этом элементе плана отводится Турции.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
