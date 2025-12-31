Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В ближайшие дни": в США предупредили об угрозе уничтожения Зеленского - 31.12.2025
Спецоперация на Украине
"В ближайшие дни": в США предупредили об угрозе уничтожения Зеленского
После государственных актов террора со стороны Украины Владимир Зеленский потерял гарантии безопасности, данные ранее Путиным, и теперь его ликвидация может... | 31.12.2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
Спецоперация на Украине, МИД, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Общество, Мировая экономика, США, Владимир Путин, Дуглас Макгрегор, ИЗРАИЛЬ
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. После государственных актов террора со стороны Украины Владимир Зеленский потерял гарантии безопасности, данные ранее Путиным, и теперь его ликвидация может произойти в самое ближайшее время, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.
"Если бы я был Зеленским, я бы больше не рассчитывал на иммунитет. Путин с самого начала ясно дал понять, что не заинтересован в убийстве Зеленского или кого-либо из его друзей, так как русские всегда хотели найти партнера для переговоров, чтобы прийти к соглашению с Украиной. Думаю, это больше не препятствие. Если бы я был Зеленским и его соратниками, я бы очень беспокоился о своем существовании в ближайшие дни", — сообщил он.
Эксперт также указал, что использование Украиной таких методов стало окончательной точкой, после которой она превратилась из близкого союзника США в значительную проблему, от которой необходимо дистанцироваться.
"Украина — это гнойничок, пораженный болезнью и проникший в наш организм. Мы должны от него избавиться. Украина — это обуза, а не преимущество", — подчеркнул Макгрегор.
Ранее, в феврале 2023 года, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил, что в начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин заверил его в отсутствии планов по устранению Зеленского, который тогда скрывался в бункере.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров сообщил, что киевский режим попытался атаковать резиденцию президента в Новгородской области в ночь на 29 декабря, запустив 91 беспилотник. Все они были успешно уничтожены ПВО, пострадавших нет. Лавров добавил, что Москва, несмотря на теракт, не собирается прекращать переговоры с Вашингтоном, но предупредил, что переговорные позиции в отношении Киева будут пересмотрены.
