Новое решение Зеленского в отношении России вызвало ярость на Западе

Новое решение Зеленского в отношении России вызвало ярость на Западе

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский новой попыткой атаковать Московский регион хочет сорвать переговоры, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Зеленский и его покровители-европейцы продолжают делать все возможное, чтобы саботировать мирный процесс Трампа!" — говорится в публикации.Вчера губернатор Андрей Воробьев заявил, что российские военные уничтожили и нейтрализовали 21 беспилотник в Подмосковье. В свою очередь, мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов, летевших на Москву.Перед этим, в ночь на 29 декабря Киевский режим попытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон. Силы ПВО отразили нападение. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва после этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако переговорная позиция будет пересмотрена.Мировые лидеры, включая главу Белого дома Дональда Трампа, выразили возмущение произошедшим.

