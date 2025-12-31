Новое решение Зеленского в отношении России вызвало ярость на Западе
Филиппо: Зеленский атакой БПЛА на Москву хочет сорвать переговоры
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский новой попыткой атаковать Московский регион хочет сорвать переговоры, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Зеленский и его покровители-европейцы продолжают делать все возможное, чтобы саботировать мирный процесс Трампа!" — говорится в публикации.
"Зеленский и его покровители-европейцы продолжают делать все возможное, чтобы саботировать мирный процесс Трампа!" — говорится в публикации.
Вчера губернатор Андрей Воробьев заявил, что российские военные уничтожили и нейтрализовали 21 беспилотник в Подмосковье. В свою очередь, мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов, летевших на Москву.
Перед этим, в ночь на 29 декабря Киевский режим попытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон. Силы ПВО отразили нападение. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва после этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако переговорная позиция будет пересмотрена.
Перед этим, в ночь на 29 декабря Киевский режим попытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон. Силы ПВО отразили нападение. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва после этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако переговорная позиция будет пересмотрена.
Мировые лидеры, включая главу Белого дома Дональда Трампа, выразили возмущение произошедшим.