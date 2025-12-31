Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое решение Зеленского в отношении России вызвало ярость на Западе - 31.12.2025
Спецоперация на Украине
Новое решение Зеленского в отношении России вызвало ярость на Западе
Новое решение Зеленского в отношении России вызвало ярость на Западе - 31.12.2025, ПРАЙМ
Новое решение Зеленского в отношении России вызвало ярость на Западе
Владимир Зеленский новой попыткой атаковать Московский регион хочет сорвать переговоры, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T09:04+0300
2025-12-31T09:04+0300
спецоперация на украине
россия
москва
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский новой попыткой атаковать Московский регион хочет сорвать переговоры, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Зеленский и его покровители-европейцы продолжают делать все возможное, чтобы саботировать мирный процесс Трампа!" — говорится в публикации.Вчера губернатор Андрей Воробьев заявил, что российские военные уничтожили и нейтрализовали 21 беспилотник в Подмосковье. В свою очередь, мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов, летевших на Москву.Перед этим, в ночь на 29 декабря Киевский режим попытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон. Силы ПВО отразили нападение. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва после этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако переговорная позиция будет пересмотрена.Мировые лидеры, включая главу Белого дома Дональда Трампа, выразили возмущение произошедшим.
россия, москва, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:04 31.12.2025
 
Новое решение Зеленского в отношении России вызвало ярость на Западе

Филиппо: Зеленский атакой БПЛА на Москву хочет сорвать переговоры

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский новой попыткой атаковать Московский регион хочет сорвать переговоры, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Зеленский и его покровители-европейцы продолжают делать все возможное, чтобы саботировать мирный процесс Трампа!" — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 08:56
Вчера губернатор Андрей Воробьев заявил, что российские военные уничтожили и нейтрализовали 21 беспилотник в Подмосковье. В свою очередь, мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов, летевших на Москву.

Перед этим, в ночь на 29 декабря Киевский режим попытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон. Силы ПВО отразили нападение. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва после этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако переговорная позиция будет пересмотрена.
Мировые лидеры, включая главу Белого дома Дональда Трампа, выразили возмущение произошедшим.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
29 декабря, 09:22
 
