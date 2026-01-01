https://1prime.ru/20260101/bpla-866141033.html
Минздрав Крыма рассказал о состоянии детей, пострадавших в Хорлах
Минздрав Крыма рассказал о состоянии детей, пострадавших в Хорлах
Четверо детей, пострадавших от атаки ВСУ на Херсонскую область, находятся в стабильном состоянии, еще один - в тяжелом, сообщил журналистам министр... | 01.01.2026, ПРАЙМ
владимир сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – ПРАЙМ. Четверо детей, пострадавших от атаки ВСУ на Херсонскую область, находятся в стабильном состоянии, еще один - в тяжелом, сообщил журналистам министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. По его словам, тяжелораненых, среди которых есть дети, направили в Крым. "Четыре ребенка в стабильном состоянии, один ребенок находится в тяжелом состоянии", - сообщил Натаров.
