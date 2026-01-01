https://1prime.ru/20260101/chp-866140435.html
В Сочи обломки беспилотника повредили окна в доме
2026-01-01T19:50+0300
спецоперация на украине
россия
сочи
краснодарский край
кубань
общество
СОЧИ, 1 янв - ПРАЙМ. Обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме в Сочи, пострадавших и возгорания нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, сообщили в оперштабе Кубани. "Обломки БПЛА повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи. Пострадавших и возгораний нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
