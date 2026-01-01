Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сочи обломки беспилотника повредили окна в доме - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260101/chp-866140435.html
В Сочи обломки беспилотника повредили окна в доме
В Сочи обломки беспилотника повредили окна в доме - 01.01.2026, ПРАЙМ
В Сочи обломки беспилотника повредили окна в доме
Обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме в Сочи, пострадавших и возгорания нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, сообщили в... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T19:50+0300
2026-01-01T19:50+0300
спецоперация на украине
россия
сочи
краснодарский край
кубань
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_986f00ebf991e59520322991e2de37b2.jpg
СОЧИ, 1 янв - ПРАЙМ. Обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме в Сочи, пострадавших и возгорания нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, сообщили в оперштабе Кубани. "Обломки БПЛА повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи. Пострадавших и возгораний нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260101/ukraina-866139430.html
сочи
краснодарский край
кубань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5e7117b6c56a3fac3f3302a1f033012b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сочи, краснодарский край, кубань, общество
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СОЧИ, Краснодарский край, КУБАНЬ, Общество
19:50 01.01.2026
 
В Сочи обломки беспилотника повредили окна в доме

В Сочи обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Сотрудник полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СОЧИ, 1 янв - ПРАЙМ. Обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме в Сочи, пострадавших и возгорания нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, сообщили в оперштабе Кубани.
"Обломки БПЛА повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи. Пострадавших и возгораний нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Украины в НАТО никогда не будет, заявил глава Минобороны Словакии
19:26
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСОЧИКраснодарский крайКУБАНЬОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала