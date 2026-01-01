https://1prime.ru/20260101/chp-866140435.html

В Сочи обломки беспилотника повредили окна в доме

2026-01-01T19:50+0300

спецоперация на украине

россия

сочи

краснодарский край

кубань

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_986f00ebf991e59520322991e2de37b2.jpg

СОЧИ, 1 янв - ПРАЙМ. Обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме в Сочи, пострадавших и возгорания нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, сообщили в оперштабе Кубани. "Обломки БПЛА повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи. Пострадавших и возгораний нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

сочи

краснодарский край

кубань

2026

Новости

