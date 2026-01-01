https://1prime.ru/20260101/chp-866144335.html

БПЛА повредили ЛЭП в белгородском селе Ясные Зори

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Беспилотники повредили линию электропередачи в селе Ясные Зори Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают атаковать территорию нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском округе село Ясные Зори атаковано двумя беспилотниками. Повреждена линия электропередачи — в части села временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ", - написал Гладков в своем канале на платформе Max. Губернатор также сообщил о других повреждениях, нанесенных беспилотниками.

