БПЛА повредили ЛЭП в белгородском селе Ясные Зори - 01.01.2026
Спецоперация на Украине
БПЛА повредили ЛЭП в белгородском селе Ясные Зори
БПЛА повредили ЛЭП в белгородском селе Ясные Зори
Беспилотники повредили линию электропередачи в селе Ясные Зори Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T21:27+0300
2026-01-01T21:27+0300
спецоперация на украине
белгородская область
всу
минобороны рф
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_8fec929015e257190bc4b09c78e07273.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Беспилотники повредили линию электропередачи в селе Ясные Зори Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают атаковать территорию нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском округе село Ясные Зори атаковано двумя беспилотниками. Повреждена линия электропередачи — в части села временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ", - написал Гладков в своем канале на платформе Max. Губернатор также сообщил о других повреждениях, нанесенных беспилотниками.
белгородская область
белгородская область, всу, минобороны рф, общество
Спецоперация на Украине, Белгородская область, ВСУ, Минобороны РФ, Общество
21:27 01.01.2026
 
БПЛА повредили ЛЭП в белгородском селе Ясные Зори

Гладков: в белгородском селе Ясные Зори беспилотники повредили ЛЭП

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Беспилотники повредили линию электропередачи в селе Ясные Зори Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают атаковать территорию нашей области. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском округе село Ясные Зори атаковано двумя беспилотниками. Повреждена линия электропередачи — в части села временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Губернатор также сообщил о других повреждениях, нанесенных беспилотниками.
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
На Кубани задержали три поезда из-за падения обломков БПЛА
30 декабря 2025, 14:13
 
Спецоперация на УкраинеБелгородская областьВСУМинобороны РФОбщество
 
 
