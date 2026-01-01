Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США выяснили, что на самом деле Запад намерен отвоевать у России - 01.01.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
В США выяснили, что на самом деле Запад намерен отвоевать у России
В США выяснили, что на самом деле Запад намерен отвоевать у России - 01.01.2026, ПРАЙМ
В США выяснили, что на самом деле Запад намерен отвоевать у России
Европейские политики оказывают поддержку Украине в противостоянии с Россией ради интересов транснациональных корпораций, заявил в эфире YouTube-канала бывший... | 01.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Европейские политики оказывают поддержку Украине в противостоянии с Россией ради интересов транснациональных корпораций, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Если объединить рейтинги Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона и Кира Стармера, они вместе не достигнут и 50 процентов. Они не представляют мнение граждан своих стран, но все равно решительно намерены продолжать конфликт в Украине. Мерц в значительной степени связан с BlackRock, ведь эта компания сделала инвестиции в Украину. Как бы то ни было, им нужно каким-то образом исправить положение для BlackRock. &lt;…&gt; В итоге, сущность заключается в деньгах и контроле: Запад пытается понять, как удержать хотя бы часть своих интересов на Украине", — подчеркнул он.Джонсон также отметил, что все попытки европейских политиков противостоять России изначально провальны."Позиции России в военном отношении таковы, что Европа не в состоянии остановить её продвижение. А Украина терпит поражение. Всё просто", — резюмировал аналитик.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские войска отразили три попытки прорыва со стороны ВСУ в Купянск. Потери ВСУ составили около 1 350 военнослужащих, а российские силы ПВО уничтожили 371 дрон.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает свои шаги и называет это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала свои опасения по поводу усиления сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию региона.
03:22 01.01.2026 (обновлено: 03:23 01.01.2026)
 
В США выяснили, что на самом деле Запад намерен отвоевать у России

Аналитик Джонсон: Европа враждует с Россией ради интересов крупного капитала

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
© Фото : NATO
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Европейские политики оказывают поддержку Украине в противостоянии с Россией ради интересов транснациональных корпораций, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Если объединить рейтинги Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона и Кира Стармера, они вместе не достигнут и 50 процентов. Они не представляют мнение граждан своих стран, но все равно решительно намерены продолжать конфликт в Украине. Мерц в значительной степени связан с BlackRock, ведь эта компания сделала инвестиции в Украину. Как бы то ни было, им нужно каким-то образом исправить положение для BlackRock. <…> В итоге, сущность заключается в деньгах и контроле: Запад пытается понять, как удержать хотя бы часть своих интересов на Украине", — подчеркнул он.
Джонсон также отметил, что все попытки европейских политиков противостоять России изначально провальны.
"Позиции России в военном отношении таковы, что Европа не в состоянии остановить её продвижение. А Украина терпит поражение. Всё просто", — резюмировал аналитик.
Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские войска отразили три попытки прорыва со стороны ВСУ в Купянск. Потери ВСУ составили около 1 350 военнослужащих, а российские силы ПВО уничтожили 371 дрон.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает свои шаги и называет это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала свои опасения по поводу усиления сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию региона.
Флаги Евросоюза, Франция
На Западе раскрыли, кто в Европе "уничтожит" ЕС, НАТО и Украину
2 июля 2024, 10:06
 
