В США выяснили, что на самом деле Запад намерен отвоевать у России
В США выяснили, что на самом деле Запад намерен отвоевать у России
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Европейские политики оказывают поддержку Украине в противостоянии с Россией ради интересов транснациональных корпораций, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Если объединить рейтинги Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона и Кира Стармера, они вместе не достигнут и 50 процентов. Они не представляют мнение граждан своих стран, но все равно решительно намерены продолжать конфликт в Украине. Мерц в значительной степени связан с BlackRock, ведь эта компания сделала инвестиции в Украину. Как бы то ни было, им нужно каким-то образом исправить положение для BlackRock. <…> В итоге, сущность заключается в деньгах и контроле: Запад пытается понять, как удержать хотя бы часть своих интересов на Украине", — подчеркнул он.Джонсон также отметил, что все попытки европейских политиков противостоять России изначально провальны."Позиции России в военном отношении таковы, что Европа не в состоянии остановить её продвижение. А Украина терпит поражение. Всё просто", — резюмировал аналитик.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские войска отразили три попытки прорыва со стороны ВСУ в Купянск. Потери ВСУ составили около 1 350 военнослужащих, а российские силы ПВО уничтожили 371 дрон.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает свои шаги и называет это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала свои опасения по поводу усиления сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию региона.
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ.
Европейские политики оказывают поддержку Украине в противостоянии с Россией ради интересов транснациональных корпораций, заявил в эфире YouTube-канала
бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Если объединить рейтинги Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона и Кира Стармера, они вместе не достигнут и 50 процентов. Они не представляют мнение граждан своих стран, но все равно решительно намерены продолжать конфликт в Украине. Мерц в значительной степени связан с BlackRock, ведь эта компания сделала инвестиции в Украину. Как бы то ни было, им нужно каким-то образом исправить положение для BlackRock. <…> В итоге, сущность заключается в деньгах и контроле: Запад пытается понять, как удержать хотя бы часть своих интересов на Украине", — подчеркнул он.
Джонсон также отметил, что все попытки европейских политиков противостоять России изначально провальны.
"Позиции России в военном отношении таковы, что Европа не в состоянии остановить её продвижение. А Украина терпит поражение. Всё просто", — резюмировал аналитик.
Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские войска отразили три попытки прорыва со стороны ВСУ в Купянск. Потери ВСУ составили около 1 350 военнослужащих, а российские силы ПВО уничтожили 371 дрон.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает свои шаги и называет это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала свои опасения по поводу усиления сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию региона.
