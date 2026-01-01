https://1prime.ru/20260101/evropa-866125644.html

В США выяснили, что на самом деле Запад намерен отвоевать у России

В США выяснили, что на самом деле Запад намерен отвоевать у России - 01.01.2026, ПРАЙМ

В США выяснили, что на самом деле Запад намерен отвоевать у России

Европейские политики оказывают поддержку Украине в противостоянии с Россией ради интересов транснациональных корпораций, заявил в эфире YouTube-канала бывший... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T03:22+0300

2026-01-01T03:22+0300

2026-01-01T03:23+0300

спецоперация на украине

запад

европа

украина

фридрих мерц

эммануэль макрон

кир стармер

blackrock

всу

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Европейские политики оказывают поддержку Украине в противостоянии с Россией ради интересов транснациональных корпораций, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Если объединить рейтинги Фридриха Мерца, Эммануэля Макрона и Кира Стармера, они вместе не достигнут и 50 процентов. Они не представляют мнение граждан своих стран, но все равно решительно намерены продолжать конфликт в Украине. Мерц в значительной степени связан с BlackRock, ведь эта компания сделала инвестиции в Украину. Как бы то ни было, им нужно каким-то образом исправить положение для BlackRock. <…> В итоге, сущность заключается в деньгах и контроле: Запад пытается понять, как удержать хотя бы часть своих интересов на Украине", — подчеркнул он.Джонсон также отметил, что все попытки европейских политиков противостоять России изначально провальны."Позиции России в военном отношении таковы, что Европа не в состоянии остановить её продвижение. А Украина терпит поражение. Всё просто", — резюмировал аналитик.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские войска отразили три попытки прорыва со стороны ВСУ в Купянск. Потери ВСУ составили около 1 350 военнослужащих, а российские силы ПВО уничтожили 371 дрон.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает свои шаги и называет это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала свои опасения по поводу усиления сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию региона.

https://1prime.ru/20240702/ukraina-849650648.html

запад

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, европа, украина, фридрих мерц, эммануэль макрон, кир стармер, blackrock, всу, нато, россия