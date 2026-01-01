https://1prime.ru/20260101/glazev-866121860.html

Сергей Юрьевич Глазьев. Биографическая справка

Сергей Юрьевич Глазьев. Биографическая справка - 01.01.2026, ПРАЙМ

Сергей Юрьевич Глазьев. Биографическая справка

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии, ученый-экономист, профессор Сергей Глазьев отмечает в четверг 65-летие.

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии, ученый-экономист, профессор Сергей Глазьев отмечает в четверг 65-летие. Ниже приводится биографическая справка. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии, ученый-экономист, профессор Сергей Юрьевич Глазьев родился 1 января 1961 года в Запорожье Украинской ССР в семье инженеров. Отец был мастером на заводе "Запорожсталь" (ныне ПАО "Запорожсталь"), мать работала в Институте титана Запорожского титано-магниевого комбината. В 1983 году с отличием окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности "экономист-кибернетик". Затем окончил аспирантуру Центрального экономико-математического института АН СССР (ныне – Центральный экономико-математический институт РАН, ЦЭМИ РАН). Доктор экономических наук (1990). Профессор (1999). В 1983-1991 годы работал в ЦЭМИ АН СССР. Был аспирантом, младшим научным сотрудником, научным сотрудником, старшим научным сотрудником. Как победитель конкурса молодых ученых СССР создал собственную лабораторию по тематике изучения закономерностей научно-технического прогресса (НТП). В 1989 году возглавляемый им коллектив выиграл конкурс исследовательских проектов АН СССР, подготовленных молодыми учеными академии. В 1990 году защитил докторскую диссертацию, став самым молодым ученым-экономистом в СССР, получившим докторскую степень. В 1991-1992 годах – первый заместитель председателя комитета внешнеэкономических связей РФ (впоследствии – министерство внешних экономических связей РФ). Был руководителем рабочей группы по подготовке программ производственного и научно-технического сотрудничества России и Японии. В 1992-1993 годы – первый заместитель министра, министр внешних экономических связей Российской Федерации. На этом посту внедрил экспортные пошлины на вывоз сырьевых товаров, ввел механизм валютного контроля, разработал и добился принятия импортного тарифа, программы поддержки несырьевого экспорта, реализовал комплекс мер против утечки капитала. Ушел в отставку 21 сентября 1993 года. В 1993 году вернулся в ЦЭМИ РАН, где был ведущим научным сотрудником, исполняющим обязанности завлабораторией. Продолжил изучение закономерностей долгосрочного экономического развития и разработку рекомендаций для России. В 1994-1996 годах был депутатом Государственной думы I созыва, председателем комитета по экономической политике. Добивался принятия законов о прогнозировании, регулировании внешнеэкономической деятельности, госзакупках, антимонопольном регулировании, некомммерческих организациях, ограничению оборота алкогольной продукции и многих других. В декабре 1995 года безуспешно баллотировался в Госдуму РФ по федеральному списку избирательного объединения Конгресса русских общин. В 1995-1996 годах – консультант Счетной палаты России. На президентских выборах 1996 года помогал составлять экономическую программу кандидата Александра Лебедя. С августа по октябрь 1996 года – начальник управления экономической безопасности аппарата Совета безопасности России. В 1996-1999 годах – начальник информационно-аналитического управления аппарата Совета Федерации, советник спикера верхней палаты парламента Егора Строева. В 2000-2003 годах был депутатом Государственной думы III созыва, председателем комитета по экономической политике и предпринимательству, с ноября 2002 года работал в комитете по кредитным организациям и финансовым рынкам. В 2000 году был одним из учредителей Союза православных граждан, был его сопредседателем. С 2000 по 2003 годы – сопредседатель Народно-патриотического союза России. В июне 2002 года координационный совет Народно-патриотического союза России (НПСР) выдвинул кандидатуру Сергея Глазьева на выборах губернатора Красноярского края. По итогам первого тура выборов, прошедшего в сентябре 2002 года, занял третье место с 21,44% голосов избирателей. Во втором туре поддержал кандидатуру действующего на тот момент губернатора Александра Хлопонина. В 2003 году на выборах в Госдуму IV созыва Глазьев организовал и возглавил избирательный блок "Народно-патриотический союз "Родина", который получил поддержку 9,1% избирателей и сформировал одноименную фракцию в Госдуме. С 2003 года по 2007 год - депутат Госдумы IV созыва, член комитета по бюджету и налогам, с середины 2006 года и до завершения работы Госдумы четвертого созыва был членом комитета по охране здоровья. В июне 2003 года был избран одним из сопредседателей Партии российских регионов, а в августе того же года — сопредседателем Народно-патриотического союза "Родина. В 2004 году Глазьев принял участие в выборах президента России, на которых занял третье место с 4,10% голосов (2,8 миллиона избирателей). В апреле 2004 года возглавил Общероссийское общественное объединение "За достойную жизнь", созданное на основе организации сторонников Народно-патриотического союза "Родина". В 2008-2012 годы – заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС. В период 2009-2012 годов – ответственный секретарь комиссии Таможенного союза. 30 июля 2012 года Глазьев был назначен советником президента России. На него были возложены обязанности по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на развитие евразийской интеграции в рамках Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕАЭС) России, Белоруссии и Казахстана. В июне 2018 года был переназначен на эту должность. 7 октября 2019 года президент России Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника. На этом посту внес значительный вклад в развитие ТС и ЕАЭС. Под его руководством были реализованы ключевые решения по углублению экономической интеграции, включая унификацию таможенных процедур и создание единого рынка. С октября 2019 года – член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. В этой должности отвечал за разработку "Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", Декларации о развитии ЕАЭС до 2030 и на период до 2045 годов. Занимал этот пост до 2024 года. С января по апрель 2025 года – заместитель государственного секретаря - член постоянного комитета Союзного государства. 21 апреля 2025 года назначен на должность государственного секретаря Союзного государства. 4 августа 2025 года назначен представителем России в Совете Международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ). Председатель Совета МНИИПУ. Сергей Глазьев занимается научной и преподавательской деятельностью. Главный научный сотрудник Института глобальных исследований факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ. Главный научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ. С 2015 года – заведующий кафедрой теории и методологии государственного и муниципального управления МГУ имени Ломоносова. Возглавляет также кафедру экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления. Член-корреспондент РАН (2000), академик РАН (2008). Иностранный член Национальной академии наук Белоруссии (2021). Вице-президент Вольного экономического общества России. Сфера научных интересов – макроэкономика. Автор теории долгосрочного технико-экономического развития, разработанной на основе обобщения теорий длинных волн, научно-технического прогресса эволюционной экономики с применением современных методов математической статистики для обработки информации о техническом развитии России в сравнении с развитыми странами. Открыл закономерности развития и смены технологических укладов в глобальном экономическом развитии, объяснил явления неравномерности этого процесса, периодических структурных кризисов мировой экономики. Участвовал в подготовке и принятии законов РФ "О таможенном тарифе", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ", "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" и пр. За свои исследования длинных волн в экономике ученый получил золотую медаль Кондратьева (1995). Глазьев – автор более 300 научных работ, в том числе монографий, посвященных долгосрочному экономическому развитию, глобальным кризисам и евразийской интеграции. Среди основных трудов – "Теория долгосрочного технико-экономического развития" (1993), "Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса" (2010) и "Экономика будущего" (2016). Автор ряда книг и учебников. Подполковник запаса. Действительный государственный советник РФ II класса (1997). Награжден орденами Дружбы (2011), киргизским орденом "Данакер" (2021) и другими наградами.

