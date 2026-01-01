Минэнерго Казахстана прогнозирует рост добычи нефти с 2026 года

https://1prime.ru/20260101/minenergo-866122874.html

АЛМА-АТА, 1 янв - ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана прогнозирует, что с 2026 года добыча нефти в стране превысит 100 миллионов тонн за счет рекарачаганаализации проектов на трех крупнейших месторождениях на западе республики - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. "По прогнозам, с 2026 года ежегодные показатели добычи нефти ожидаются в объеме свыше 100 миллионов тонн за счет реализации крупных проектов", - сообщается на сайте энергетического ведомства. Отвечая на вопрос о том, не противоречит ли это обязательствам Казахстана в ОПЕК+ , в минэнерго сообщили РИА Новости, что Казахстан привержен соглашению и принимает меры по выполнению своих обязательств. Минэнерго республики поясняет, какие именно проекты станут источником роста добычи нефти. В частности, компания "Тенгизшевройл" (ТШО), разрабатывающая нефтегазовое месторождение Тенгиз в Атырауской области, реализует проект будущего расширения, который позволит увеличить добычу на 12 миллионов тонн в год. "Тенгизшевройл" был создан в 1993 году правительством Казахстана совместно с американской корпорацией Chevron. В структуре владения компании 50% принадлежит Chevron, 20% - казахстанской национальной компании "Казмунайгаз", 25% - ExxonMobil и 5% - LukArco (структура "Лукойла"). Следующим нефтегазоконденсатным месторождением, где ведутся работы по увеличению добычи углеводородов, стал Карачаганак. В сентябре 2024 года там был запущен пятый компрессор обратной закачки сырого газа, а ввод шестого планируется во втором квартале 2026 года, что позволит поддерживать добычу на уровне 11–12 миллионов тонн нефти в год. Кроме того, на Карачаганаке ведется строительство газоперерабатывающего завода мощностью 4 миллиарда кубометров газа, ввод которого в эксплуатацию намечен на конец 2028 года. По данным минэнерго Казахстана, на шельфовом нефтегазовом месторождении Кашаган в северной части Каспийского моря продолжается строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ) мощностью 1 миллиард кубометров газа в год, ввод которого с 2026 года позволит увеличить добычу нефти на 1 миллион тонн. Кроме того, реализация второго ГПЗ мощностью 2,5 миллиарда кубометров, запуск которого запланирован на 2029 год, обеспечит дополнительный рост нефтедобычи на 2 миллиона тонн ежегодно. Как указано на сайте ведомства, три крупнейших нефтяных проекта обеспечат около 70% всей добычи нефти в республике, при этом в их развитие планируется инвестировать порядка 17 миллиардов долларов. Кроме того, в геологоразведку перспективных участков недр до 2030 года будет вложено еще 5 миллиардов долларов, что позволит к 2040 году обеспечить добычу дополнительных 11 миллионов тонн нефти. В сумме инвестиции в нефтедобычу на крупных месторождениях к 2030 году составят около 21 миллиарда долларов, отмечают в минэнерго. В октябре министр энергетики республики Ерлан Аккенженов на заседании правительства сообщил, что за январь-сентябрь текущего года объем добычи нефти и газового конденсата в стране составил 75,7 миллиона тонн, что соответствует 113,2% к аналогичному периоду 2024 года. При этом план добычи на текущий год установлен на уровне 96,2 миллиона тонн. Также в минэнерго республики РИА Новости сообщили, что план по добыче нефти на 2026 год формируется органами Казахстана с учетом внешних факторов и рисков. Данный подход объясняется тем, что с начала 2025 года по критической инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были нанесены три удара с использованием украинских беспилотников. Именно по КТК прокачивается 80% экспортной казахстанской нефти с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. После последней атаки на выносной причал нефтетерминала консорциума, оператор магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл" в экстренном порядке согласовал переориентацию части экспортных потоков нефти из системы КТК в направлении Самары, по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), а также частично в Китай. Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов сообщил, что потери нефтедобычи Казахстана в результате атак на объекты консорциума достигли 480 тысяч тонн, при этом соответствующие структуры продолжают подсчет убытков. Он подчеркнул, что республика не намерена отказываться от маршрута КТК, поскольку равноценной альтернативы ему в настоящее время не существует.

