"Восьмерка" ОПЕК+ снизила предел добычи нефти - 01.01.2026
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман - снижают впервые с апреля предельный уровень нефтедобычи на 128 тысяч баррелей в сутки из-за графика компенсаций перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости. "Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций. На январь-март ОПЕК+ приостанавливает выход из ограничений. Однако четыре страны - Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман - должны с ноября 2025 года до июля 2026 года компенсировать ранее допущенное перепроизводство суммарно на 4,589 миллиона баррелей в сутки. Согласно расчетам РИА Новости, из-за графика компенсаций в январе "восьмерке" разрешено добывать на 128 тысяч баррелей в сутки меньше нефти, чем в декабре.
13:36 01.01.2026 (обновлено: 13:37 01.01.2026)
 
"Восьмерка" ОПЕК+ снизила предел добычи нефти

ОПЕК+ снизила предел добычи нефти впервые с апреля

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Логотип ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман - снижают впервые с апреля предельный уровень нефтедобычи на 128 тысяч баррелей в сутки из-за графика компенсаций перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости.
"Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций.
На январь-март ОПЕК+ приостанавливает выход из ограничений.
Однако четыре страны - Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман - должны с ноября 2025 года до июля 2026 года компенсировать ранее допущенное перепроизводство суммарно на 4,589 миллиона баррелей в сутки. Согласно расчетам РИА Новости, из-за графика компенсаций в январе "восьмерке" разрешено добывать на 128 тысяч баррелей в сутки меньше нефти, чем в декабре.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Аналитики оценили планы ОПЕК+ по заморозке квот в первом квартале
30 декабря 2025, 08:25
 
ЭнергетикаНефтьИРАККАЗАХСТАНОАЭОПЕК
 
 
