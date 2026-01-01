https://1prime.ru/20260101/opek-866131758.html

"Восьмерка" ОПЕК+ снизила предел добычи нефти

"Восьмерка" ОПЕК+ снизила предел добычи нефти - 01.01.2026, ПРАЙМ

"Восьмерка" ОПЕК+ снизила предел добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман - снижают впервые с апреля предельный уровень нефтедобычи на 128... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T13:36+0300

2026-01-01T13:36+0300

2026-01-01T13:37+0300

энергетика

нефть

ирак

казахстан

оаэ

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/83077/55/830775549_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2f3f6ef8c9f2d4d1c8035cd9b6af97a7.jpg

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман - снижают впервые с апреля предельный уровень нефтедобычи на 128 тысяч баррелей в сутки из-за графика компенсаций перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости. "Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций. На январь-март ОПЕК+ приостанавливает выход из ограничений. Однако четыре страны - Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман - должны с ноября 2025 года до июля 2026 года компенсировать ранее допущенное перепроизводство суммарно на 4,589 миллиона баррелей в сутки. Согласно расчетам РИА Новости, из-за графика компенсаций в январе "восьмерке" разрешено добывать на 128 тысяч баррелей в сутки меньше нефти, чем в декабре.

https://1prime.ru/20251230/neft-866065946.html

ирак

казахстан

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ирак, казахстан, оаэ, опек