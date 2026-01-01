"Наказать Путина". На Западе внезапно высказались о мирных переговорах
Эпископос назвал ложь об отказе России от переговоров по Украине циничной
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Противники мирного разрешения конфликта на Украине стараются убедить США в необходимости наказать российского президента Владимира Путина за якобы отказ от переговоров, что свидетельствует о их бесстыдстве, отметил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
"В стремлении заставить администрацию США наказать Путина за якобы отказ от переговоров, даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм", — написал он.
"В стремлении заставить администрацию США наказать Путина за якобы отказ от переговоров, даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм", — написал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал на то, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, поскольку они одержимы стремлением нанести "стратегическое поражение" России.
В декабре Белый дом представил новую стратегию национальной безопасности США, которая требует от Европы взять на себя больше ответственности за свою оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. Также отмечается разногласие США с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания касательно украинского конфликта. Согласно документу, ЕС надеется на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон планирует этому противостоять.