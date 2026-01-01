Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Наказать Путина". На Западе внезапно высказались о мирных переговорах - 01.01.2026
Спецоперация на Украине
"Наказать Путина". На Западе внезапно высказались о мирных переговорах
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Противники мирного разрешения конфликта на Украине стараются убедить США в необходимости наказать российского президента Владимира Путина за якобы отказ от переговоров, что свидетельствует о их бесстыдстве, отметил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X."В стремлении заставить администрацию США наказать Путина за якобы отказ от переговоров, даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм", — написал он.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал на то, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, поскольку они одержимы стремлением нанести "стратегическое поражение" России.В декабре Белый дом представил новую стратегию национальной безопасности США, которая требует от Европы взять на себя больше ответственности за свою оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. Также отмечается разногласие США с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания касательно украинского конфликта. Согласно документу, ЕС надеется на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон планирует этому противостоять.
"Наказать Путина". На Западе внезапно высказались о мирных переговорах

Эпископос назвал ложь об отказе России от переговоров по Украине циничной

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Противники мирного разрешения конфликта на Украине стараются убедить США в необходимости наказать российского президента Владимира Путина за якобы отказ от переговоров, что свидетельствует о их бесстыдстве, отметил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

"В стремлении заставить администрацию США наказать Путина за якобы отказ от переговоров, даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм", — написал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал на то, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, поскольку они одержимы стремлением нанести "стратегическое поражение" России.

В декабре Белый дом представил новую стратегию национальной безопасности США, которая требует от Европы взять на себя больше ответственности за свою оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. Также отмечается разногласие США с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания касательно украинского конфликта. Согласно документу, ЕС надеется на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон планирует этому противостоять.
Заголовок открываемого материала