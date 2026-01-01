https://1prime.ru/20260101/pvo-866139293.html
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву", - написал Собянин в своем канале на платформе Max. Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
