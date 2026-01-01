Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запрет на экспорт бензина из России продлили до марта 2026 года - 01.01.2026
Запрет на экспорт бензина из России продлили до марта 2026 года
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Запрет на вывоз бензина за рубеж из России продлен до марта 2026 года для всех экспортеров, на этот же срок пролонгировано эмбарго на экспорт дизельного и судового топлива, а также прочих газойлей для трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год. Оптовые и розничные цены на бензин в России рекордными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. В свою очередь власти и бизнес прилагали усилия, чтобы контролировать рост цен и обеспечение топливом. Уже в конце октября биржевые цены начали снижаться. А вслед за ними и розничные: по данным Росстата, в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года. Снижение цен на бензин на заправках фиксируется уже семь недель подряд. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. В октябре правительство продлило эмбарго до конца года и параллельно ввело ограничения на экспорт дизтоплива. В кабмине поясняли, что мера введена для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ. Впервые запрет на экспорт нефтепродуктов правительство РФ ввело осенью 2023 года: он распространялся как на бензин, так и на дизтопливо. Власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене. Кроме того, в отношении перекупщиков была введена заградительная пошлина (50 тысяч рублей за тонну), которая действует до 2028 года.
01:04 01.01.2026
 
Запрет на экспорт бензина из России продлили до марта 2026 года

Запрет на экспорт бензина из России продлен до марта 2026 года для всех экспортеров

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Запрет на вывоз бензина за рубеж из России продлен до марта 2026 года для всех экспортеров, на этот же срок пролонгировано эмбарго на экспорт дизельного и судового топлива, а также прочих газойлей для трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
Оптовые и розничные цены на бензин в России рекордными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. В свою очередь власти и бизнес прилагали усилия, чтобы контролировать рост цен и обеспечение топливом.
Уже в конце октября биржевые цены начали снижаться. А вслед за ними и розничные: по данным Росстата, в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года. Снижение цен на бензин на заправках фиксируется уже семь недель подряд.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. В октябре правительство продлило эмбарго до конца года и параллельно ввело ограничения на экспорт дизтоплива. В кабмине поясняли, что мера введена для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
Впервые запрет на экспорт нефтепродуктов правительство РФ ввело осенью 2023 года: он распространялся как на бензин, так и на дизтопливо. Власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.
Кроме того, в отношении перекупщиков была введена заградительная пошлина (50 тысяч рублей за тонну), которая действует до 2028 года.
 
