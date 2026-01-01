https://1prime.ru/20260101/sk-866128929.html
СК возбудил уголовное дело после атаки украинских БПЛА в Херсонской области
СК возбудил уголовное дело после атаки украинских БПЛА в Херсонской области - 01.01.2026
СК возбудил уголовное дело после атаки украинских БПЛА в Херсонской области
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщила РИА Новости официальный... | 01.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, в ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, на здание кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области, в результате атаки погибли более 20 человек, большое количество людей получили ранения. "По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко. Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.
СК возбудил уголовное дело после атаки украинских БПЛА в Херсонской области
