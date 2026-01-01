Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после атаки украинских БПЛА в Херсонской области
Спецоперация на Украине
СК возбудил уголовное дело после атаки украинских БПЛА в Херсонской области
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщила РИА Новости официальный...
2026-01-01T09:52+0300
2026-01-01T09:52+0300
спецоперация на украине
общество
херсонская область
рф
всу
ск рф
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По данным следствия, в ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, на здание кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области, в результате атаки погибли более 20 человек, большое количество людей получили ранения. "По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко. Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.
херсонская область
рф
общество , херсонская область, рф, всу, ск рф
Спецоперация на Украине, Общество , Херсонская область, РФ, ВСУ, СК РФ
09:52 01.01.2026
 
СК возбудил уголовное дело после атаки украинских БПЛА в Херсонской области

СК возбудил дело после гибели мирных жителей при атаке БПЛА в Херсонской области

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, в ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, на здание кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области, в результате атаки погибли более 20 человек, большое количество людей получили ранения.
"По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко.
Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Китайский эксперт оценил последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 08:53
 
Спецоперация на УкраинеОбществоХерсонская областьРФВСУСК РФ
 
 
