NYT: Трамп называл Зеленского ублюдком

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В ходе личных разговоров со своими помощниками президент США Дональд Трамп употреблял в отношении Владимира Зеленского грубый эпитет, сообщает американская газета New York Times."По словам пяти помощников, на встречах Трамп высказывался о господине Зеленском: "Он ублюдок", — сообщается в статье.Газета предполагает, что причиной этого были личные обиды Трампа как на Украину, так и на Зеленского, которые создали серьезные политические трудности для Трампа во время его первой каденции на посту президента."Во время своего первого срока Трамп стал обвинять Украину, а не Кремль, во вмешательстве в выборы 2016 года. <…> И именно его попытка заставить Зеленского расследовать дело Байденов (накануне президентских выборов 2020 года. — Прим. ред.) привела к его первому импичменту", — указывается в материале.В сентябре 2019 года Трамп позвонил Зеленскому, и этот телефонный разговор послужил поводом для импичмента, инициированного палатой представителей, но не поддержанного сенатом. Противники Трампа пытались доказать, что он добивался начала расследования в Украине по коррупционным обвинениям против Джо Байдена и его сына Хантера, который был в совете директоров украинской компании "Бурисма".

