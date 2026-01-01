Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Одолеть Россию ". В США раскрыли истинную роль Сырского - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260101/ukraina-866124344.html
"Одолеть Россию ". В США раскрыли истинную роль Сырского
"Одолеть Россию ". В США раскрыли истинную роль Сырского - 01.01.2026, ПРАЙМ
"Одолеть Россию ". В США раскрыли истинную роль Сырского
Главное для Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не ситуация на поле боя, а европейские деньги, такое мнение в эфире YouTube-канала | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T01:17+0300
2026-01-01T01:18+0300
спецоперация на украине
украина
киев
владимир зеленский
александр сырский
всу
сша
нато
цру
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Главное для Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не ситуация на поле боя, а европейские деньги, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Зеленский выбрал этого парня, Сырского, потому что он будет делать все, что ему скажут. Им на самом деле не так важно, что происходит на поле боя, главное — чтобы все продолжалось, и чтобы европейцы думали: "Ого, они держатся — давайте дадим им еще 90 миллиардов". Это безумие. Это было безумием с самого начала. Если просто посмотреть на карту, видно, что Украина никогда не сможет одолеть Россию, и уж точно не сможет нанести ей стратегическое поражение", — отметил аналитик.Вместе с тем он подчеркнул, что у европейцев нет возможности предоставить гарантии безопасности Украине."У них нет оружия, денег, тех ресурсов, которые США использовали более трех лет. Так что да, США рады, если европейцы дадут Киеву какие угодно гарантии. Но это не будут гарантии НАТО, потому что мы — США — фактически управляем НАТО, и без нас НАТО — это ноль. Так что все это своего рода спектакль", — пояснил Макговерн.Согласно информации Минобороны, российские силы за минувшие сутки отразили три нападения ВСУ с целью продвижения в районе Купянска. Потери ВСУ составили около 1 350 военнослужащих, силы ПВО России сбили 371 БПЛА.
https://1prime.ru/20251220/udar-865757941.html
украина
киев
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_57:0:984:695_1920x0_80_0_0_9205670a195a8adb5ca0a1dcd3ab8b38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, владимир зеленский, александр сырский, всу, сша, нато, цру, европа
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, ВСУ, США, НАТО, ЦРУ, ЕВРОПА
01:17 01.01.2026 (обновлено: 01:18 01.01.2026)
 
"Одолеть Россию ". В США раскрыли истинную роль Сырского

Аналитик Макговерн: Зеленский и Сырский заинтересованы в продолжении конфликта

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
© Фото : Офис президента Украины
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Главное для Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не ситуация на поле боя, а европейские деньги, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Зеленский выбрал этого парня, Сырского, потому что он будет делать все, что ему скажут. Им на самом деле не так важно, что происходит на поле боя, главное — чтобы все продолжалось, и чтобы европейцы думали: "Ого, они держатся — давайте дадим им еще 90 миллиардов". Это безумие. Это было безумием с самого начала. Если просто посмотреть на карту, видно, что Украина никогда не сможет одолеть Россию, и уж точно не сможет нанести ей стратегическое поражение", — отметил аналитик.
Вместе с тем он подчеркнул, что у европейцев нет возможности предоставить гарантии безопасности Украине.
"У них нет оружия, денег, тех ресурсов, которые США использовали более трех лет. Так что да, США рады, если европейцы дадут Киеву какие угодно гарантии. Но это не будут гарантии НАТО, потому что мы — США — фактически управляем НАТО, и без нас НАТО — это ноль. Так что все это своего рода спектакль", — пояснил Макговерн.
Согласно информации Минобороны, российские силы за минувшие сутки отразили три нападения ВСУ с целью продвижения в районе Купянска. Потери ВСУ составили около 1 350 военнослужащих, силы ПВО России сбили 371 БПЛА.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Зеленский прокомментировал удары ВС России по Одессе
20 декабря 2025, 23:26
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВСУСШАНАТОЦРУЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала