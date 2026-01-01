https://1prime.ru/20260101/ukraina-866124344.html

"Одолеть Россию ". В США раскрыли истинную роль Сырского

"Одолеть Россию ". В США раскрыли истинную роль Сырского - 01.01.2026, ПРАЙМ

"Одолеть Россию ". В США раскрыли истинную роль Сырского

Главное для Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не ситуация на поле боя, а европейские деньги, такое мнение в эфире YouTube-канала

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Главное для Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не ситуация на поле боя, а европейские деньги, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Зеленский выбрал этого парня, Сырского, потому что он будет делать все, что ему скажут. Им на самом деле не так важно, что происходит на поле боя, главное — чтобы все продолжалось, и чтобы европейцы думали: "Ого, они держатся — давайте дадим им еще 90 миллиардов". Это безумие. Это было безумием с самого начала. Если просто посмотреть на карту, видно, что Украина никогда не сможет одолеть Россию, и уж точно не сможет нанести ей стратегическое поражение", — отметил аналитик.Вместе с тем он подчеркнул, что у европейцев нет возможности предоставить гарантии безопасности Украине."У них нет оружия, денег, тех ресурсов, которые США использовали более трех лет. Так что да, США рады, если европейцы дадут Киеву какие угодно гарантии. Но это не будут гарантии НАТО, потому что мы — США — фактически управляем НАТО, и без нас НАТО — это ноль. Так что все это своего рода спектакль", — пояснил Макговерн.Согласно информации Минобороны, российские силы за минувшие сутки отразили три нападения ВСУ с целью продвижения в районе Купянска. Потери ВСУ составили около 1 350 военнослужащих, силы ПВО России сбили 371 БПЛА.

