"Продвигается вперед": в США сделали неожиданное признание об Украине
Аналитик Макадамс: Украина будет только терять территории при Зеленском
© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Западные страны находятся в ярости из-за хода переговоров с Россией, что приводит к тому, что киевский режим теряет территории, заявил американский политолог Дэниэл Макадамс на YouTube-канале Рэйчел Блевинс.
"Европейцы в ярости от того, что президент Трамп не только продвигается вперед, не только переходит к более реалистичной оценке происходящего на Украине и в России, но и добивается прогресса, говоря с обеими сторонами. <…> Но им наплевать на украинцев. Это последнее, что их волнует. Они готовы на все, чтобы оставаться в центре внимания и ввести президента Трампа в заблуждение именно тогда, когда он движется в правильном направлении", — рассказал он.
Эксперт считает, что недавняя попытка атаки Украины на резиденцию Владимира Путина означает, что теперь любая попытка киевского режима уклониться от переговоров будет связана с потерей территорий.
"Чем больше украинцы наносят таких мелких ударов, тем дальше Россия продвинется. Чтобы быть в безопасности ей придется перейти Днепр и взять все больше и больше территорий. И чем скорее украинцы это поймут, тем лучше. Но пока Зеленский будет у власти или будет цепляться за нее, этого осознания не произойдет", — подытожил Макадамс.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о необходимости для Киева принять решение и начать диалог, отмечая, что пространство для принятия решений Украиной сокращается из-за действий российских войск. По его словам, для Киева продолжение конфликта является бессмысленным и рискованным.