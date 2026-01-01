https://1prime.ru/20260101/ukraina-866127418.html

"Продвигается вперед": в США сделали неожиданное признание об Украине

"Продвигается вперед": в США сделали неожиданное признание об Украине - 01.01.2026, ПРАЙМ

"Продвигается вперед": в США сделали неожиданное признание об Украине

Западные страны находятся в ярости из-за хода переговоров с Россией, что приводит к тому, что киевский режим теряет территории, заявил американский политолог... | 01.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Западные страны находятся в ярости из-за хода переговоров с Россией, что приводит к тому, что киевский режим теряет территории, заявил американский политолог Дэниэл Макадамс на YouTube-канале Рэйчел Блевинс."Европейцы в ярости от того, что президент Трамп не только продвигается вперед, не только переходит к более реалистичной оценке происходящего на Украине и в России, но и добивается прогресса, говоря с обеими сторонами. <…> Но им наплевать на украинцев. Это последнее, что их волнует. Они готовы на все, чтобы оставаться в центре внимания и ввести президента Трампа в заблуждение именно тогда, когда он движется в правильном направлении", — рассказал он.Эксперт считает, что недавняя попытка атаки Украины на резиденцию Владимира Путина означает, что теперь любая попытка киевского режима уклониться от переговоров будет связана с потерей территорий."Чем больше украинцы наносят таких мелких ударов, тем дальше Россия продвинется. Чтобы быть в безопасности ей придется перейти Днепр и взять все больше и больше территорий. И чем скорее украинцы это поймут, тем лучше. Но пока Зеленский будет у власти или будет цепляться за нее, этого осознания не произойдет", — подытожил Макадамс.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о необходимости для Киева принять решение и начать диалог, отмечая, что пространство для принятия решений Украиной сокращается из-за действий российских войск. По его словам, для Киева продолжение конфликта является бессмысленным и рискованным.

