Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полная победа". В США внезапно высказались об Украине - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260101/ukraina-866144941.html
"Полная победа". В США внезапно высказались об Украине
"Полная победа". В США внезапно высказались об Украине - 01.01.2026, ПРАЙМ
"Полная победа". В США внезапно высказались об Украине
Жесткая правда об Украине: западные лидеры оказались в плену глубокого заблуждения или преднамеренного обмана относительно реальной ситуации на местах. Военные... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T21:48+0300
2026-01-01T21:48+0300
спецоперация на украине
украина
сша
киев
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c95e865747dd1dea22b6ce04f6ae665c.jpg
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Украина уже проиграла в конфликте с Россией и ничто не сможет это изменить, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Жесткая правда об Украине: западные лидеры оказались в плену глубокого заблуждения или преднамеренного обмана относительно реальной ситуации на местах. Военные тенденции очевидны: Украина проиграла эту войну и ничто на Западе не изменит этот болезненный результат, однако политические элиты отказываются признавать то, что и так очевидно", — считает он.Эксперт добавил, что если Киев не согласится на мирное урегулирование, конфликт завершится "естественным образом", то есть "полной военной победой России".Американский мирный планВ начале декабря президент России Владимир Путин провёл переговоры в Кремле с Уиткоффом и Кушнером. Они обсуждали предложенную США мирную инициативу, но прийти к компромиссу не смогли. Позже президент заявил, что Вашингтон разделил первоначально предложенные 27 пунктов на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.Через несколько дней в Берлине состоялась встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по её итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по аналогии с пятой статьёй устава НАТО, а взамен американцы потребовали от Киева территориальных уступок, как утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп на встрече во Флориде с Владимиром Зеленским заявил о достижении согласия по 95 процентам обсуждаемых вопросов. Непосредственно перед этой беседой Трамп созвонился с Путиным.На следующий день лидеры стран вновь провели телефонный разговор, во время которого президент России сообщил о попытке атаки ВСУ на его резиденцию. Американский лидер позже выразил своё недовольство этим событием. Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что в разговоре Трамп также продемонстрировал возможность изменения подхода к работе с Зеленским.
https://1prime.ru/20251227/ukraina-865982986.html
https://1prime.ru/20260101/tramp-866126851.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_0fd872cce1bb0de16945d8c68199ebb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, ВСУ
21:48 01.01.2026
 
"Полная победа". В США внезапно высказались об Украине

Дэвис: Украина уже проиграла в конфликте, ничего не способно это изменить

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКаска
Каска - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Каска. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Украина уже проиграла в конфликте с Россией и ничто не сможет это изменить, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

"Жесткая правда об Украине: западные лидеры оказались в плену глубокого заблуждения или преднамеренного обмана относительно реальной ситуации на местах. Военные тенденции очевидны: Украина проиграла эту войну и ничто на Западе не изменит этот болезненный результат, однако политические элиты отказываются признавать то, что и так очевидно", — считает он.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
"Преднамеренное уничтожение". В США забили тревогу из-за Украины
27 декабря 2025, 21:29

Эксперт добавил, что если Киев не согласится на мирное урегулирование, конфликт завершится "естественным образом", то есть "полной военной победой России".
Американский мирный план

В начале декабря президент России Владимир Путин провёл переговоры в Кремле с Уиткоффом и Кушнером. Они обсуждали предложенную США мирную инициативу, но прийти к компромиссу не смогли. Позже президент заявил, что Вашингтон разделил первоначально предложенные 27 пунктов на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Через несколько дней в Берлине состоялась встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по её итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по аналогии с пятой статьёй устава НАТО, а взамен американцы потребовали от Киева территориальных уступок, как утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп на встрече во Флориде с Владимиром Зеленским заявил о достижении согласия по 95 процентам обсуждаемых вопросов. Непосредственно перед этой беседой Трамп созвонился с Путиным.

На следующий день лидеры стран вновь провели телефонный разговор, во время которого президент России сообщил о попытке атаки ВСУ на его резиденцию. Американский лидер позже выразил своё недовольство этим событием. Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что в разговоре Трамп также продемонстрировал возможность изменения подхода к работе с Зеленским.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
NYT: Трамп называл Зеленского ублюдком
06:34
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАКиевВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала