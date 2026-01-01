"Полная победа". В США внезапно высказались об Украине
Дэвис: Украина уже проиграла в конфликте, ничего не способно это изменить
Каска. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Украина уже проиграла в конфликте с Россией и ничто не сможет это изменить, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Жесткая правда об Украине: западные лидеры оказались в плену глубокого заблуждения или преднамеренного обмана относительно реальной ситуации на местах. Военные тенденции очевидны: Украина проиграла эту войну и ничто на Западе не изменит этот болезненный результат, однако политические элиты отказываются признавать то, что и так очевидно", — считает он.
Эксперт добавил, что если Киев не согласится на мирное урегулирование, конфликт завершится "естественным образом", то есть "полной военной победой России".
Американский мирный план
В начале декабря президент России Владимир Путин провёл переговоры в Кремле с Уиткоффом и Кушнером. Они обсуждали предложенную США мирную инициативу, но прийти к компромиссу не смогли. Позже президент заявил, что Вашингтон разделил первоначально предложенные 27 пунктов на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Через несколько дней в Берлине состоялась встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по её итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по аналогии с пятой статьёй устава НАТО, а взамен американцы потребовали от Киева территориальных уступок, как утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп на встрече во Флориде с Владимиром Зеленским заявил о достижении согласия по 95 процентам обсуждаемых вопросов. Непосредственно перед этой беседой Трамп созвонился с Путиным.
На следующий день лидеры стран вновь провели телефонный разговор, во время которого президент России сообщил о попытке атаки ВСУ на его резиденцию. Американский лидер позже выразил своё недовольство этим событием. Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что в разговоре Трамп также продемонстрировал возможность изменения подхода к работе с Зеленским.
