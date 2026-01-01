https://1prime.ru/20260101/ukraina-866144941.html

"Полная победа". В США внезапно высказались об Украине

"Полная победа". В США внезапно высказались об Украине - 01.01.2026, ПРАЙМ

"Полная победа". В США внезапно высказались об Украине

Жесткая правда об Украине: западные лидеры оказались в плену глубокого заблуждения или преднамеренного обмана относительно реальной ситуации на местах. Военные... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T21:48+0300

2026-01-01T21:48+0300

2026-01-01T21:48+0300

спецоперация на украине

украина

сша

киев

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

нато

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c95e865747dd1dea22b6ce04f6ae665c.jpg

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Украина уже проиграла в конфликте с Россией и ничто не сможет это изменить, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Жесткая правда об Украине: западные лидеры оказались в плену глубокого заблуждения или преднамеренного обмана относительно реальной ситуации на местах. Военные тенденции очевидны: Украина проиграла эту войну и ничто на Западе не изменит этот болезненный результат, однако политические элиты отказываются признавать то, что и так очевидно", — считает он.Эксперт добавил, что если Киев не согласится на мирное урегулирование, конфликт завершится "естественным образом", то есть "полной военной победой России".Американский мирный планВ начале декабря президент России Владимир Путин провёл переговоры в Кремле с Уиткоффом и Кушнером. Они обсуждали предложенную США мирную инициативу, но прийти к компромиссу не смогли. Позже президент заявил, что Вашингтон разделил первоначально предложенные 27 пунктов на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.Через несколько дней в Берлине состоялась встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по её итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по аналогии с пятой статьёй устава НАТО, а взамен американцы потребовали от Киева территориальных уступок, как утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп на встрече во Флориде с Владимиром Зеленским заявил о достижении согласия по 95 процентам обсуждаемых вопросов. Непосредственно перед этой беседой Трамп созвонился с Путиным.На следующий день лидеры стран вновь провели телефонный разговор, во время которого президент России сообщил о попытке атаки ВСУ на его резиденцию. Американский лидер позже выразил своё недовольство этим событием. Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что в разговоре Трамп также продемонстрировал возможность изменения подхода к работе с Зеленским.

https://1prime.ru/20251227/ukraina-865982986.html

https://1prime.ru/20260101/tramp-866126851.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, всу