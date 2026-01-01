Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев заявил о получении новых систем Patriot - 01.01.2026
Спецоперация на Украине
Киев заявил о получении новых систем Patriot
Киев заявил о получении новых систем Patriot
22:03 01.01.2026
 
Киев заявил о получении новых систем Patriot

Минобороны Украины заявило о получении двух систем ПВО Patriot

© AFP / Ziv KorenЗенитно-ракетный комплекс "Patriot"
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Зенитно-ракетный комплекс "Patriot". Архивное фото
© AFP / Ziv Koren
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Министерство обороны Украины сообщило в Telegram о прибытии дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в страну.

"Два комплекса ПВО Patriot прибыли", — говорится в сообщении.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль утверждал, что соглашения о поставках были достигнуты с Германией.

Владимир Зеленский 20 декабря заявил, что Украина испытывает нехватку ракет для определенных систем ПВО, включая американские комплексы Patriot, и пока не может запустить их собственное производство для иностранных комплексов. По его словам, Киев просит у партнёров получения лицензий на совместное с европейскими странами производство ракет к системам NASAMS, IRIS-T, HAWK и Patriot, однако "соответствующих решений пока нет".

Россия считает, что поставки оружия Украине затрудняют мирное урегулирование, вовлекая страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет законной целью для России. В Кремле подчеркнули, что поставки вооружений Киеву со стороны Запада не способствуют диалогу и будут иметь отрицательные последствия.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевГЕРМАНИЯДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала