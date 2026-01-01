https://1prime.ru/20260101/ukraina-866145519.html
Киев заявил о получении новых систем Patriot
Киев заявил о получении новых систем Patriot - 01.01.2026, ПРАЙМ
Киев заявил о получении новых систем Patriot
Министерство обороны Украины сообщило в Telegram о прибытии дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в страну."Два комплекса ПВО Patriot прибыли", | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T22:03+0300
2026-01-01T22:03+0300
2026-01-01T22:03+0300
спецоперация на украине
украина
киев
германия
денис шмыгаль
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8d4b3d779836de9f27cb8379a5b5352.jpg
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Министерство обороны Украины сообщило в Telegram о прибытии дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в страну."Два комплекса ПВО Patriot прибыли", — говорится в сообщении. Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль утверждал, что соглашения о поставках были достигнуты с Германией.Владимир Зеленский 20 декабря заявил, что Украина испытывает нехватку ракет для определенных систем ПВО, включая американские комплексы Patriot, и пока не может запустить их собственное производство для иностранных комплексов. По его словам, Киев просит у партнёров получения лицензий на совместное с европейскими странами производство ракет к системам NASAMS, IRIS-T, HAWK и Patriot, однако "соответствующих решений пока нет".Россия считает, что поставки оружия Украине затрудняют мирное урегулирование, вовлекая страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет законной целью для России. В Кремле подчеркнули, что поставки вооружений Киеву со стороны Запада не способствуют диалогу и будут иметь отрицательные последствия.
https://1prime.ru/20260101/kallas-866145380.html
https://1prime.ru/20251227/ukraina-865982986.html
украина
киев
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ebbd5f3deb9cca5912277bbb91347219.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, германия, денис шмыгаль, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, ГЕРМАНИЯ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Киев заявил о получении новых систем Patriot
Минобороны Украины заявило о получении двух систем ПВО Patriot