В Крыму госпитализировали десять пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

В Крыму госпитализировали десять пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

Десять пострадавших госпитализированы в больницы Крыма после атаки ВСУ в Херсонской области, среди них пятеро детей, сообщил журналистам министр здравоохранения | 01.01.2026, ПРАЙМ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – ПРАЙМ. Десять пострадавших госпитализированы в больницы Крыма после атаки ВСУ в Херсонской области, среди них пятеро детей, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Алексей Натаров. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. По его словам, тяжелораненых, среди которых есть дети, направили в Крым. "На сегодняшний день, на данный момент у нас уже 10 пострадавших, которые находятся на территории республики... Пять детей у нас находятся в РДКБ (Республиканская детская клиническая больница – ред.)", - сообщил Натаров.

Новости

