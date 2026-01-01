https://1prime.ru/20260101/vsu-866140882.html
У пострадавших при атаке на Хорлы зафиксировали минно-взрывные травмы
У пострадавших при атаке на Хорлы зафиксировали минно-взрывные травмы - 01.01.2026, ПРАЙМ
У пострадавших при атаке на Хорлы зафиксировали минно-взрывные травмы
01.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - ПРАЙМ. Минно-взрывные травмы зафиксированы у всех госпитализированных в Крыму после атаки ВСУ на Херсонскую область, помощь была оказана своевременно, сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров. "Все травмы минно-взрывные", - сказал Натаров журналистам. По его словам, пострадавшим оказана своевременная помощь. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
