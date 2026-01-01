https://1prime.ru/20260101/vsu-866141389.html
Минздрав Крыма рассказал о состоянии пострадавших в Хорлах
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – ПРАЙМ. Из десяти доставленных в Крым пострадавших от удара ВСУ по Хорлам в Херсонской области три пациента в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Ранее сообщалось, что десять пострадавших госпитализированы в больницы Крыма после атаки ВСУ в Херсонской области, среди них пятеро детей. "Среди пострадавших три пациента находятся в тяжелом состоянии (в том числе один ребенок), остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
