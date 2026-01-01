Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Потери огромны": на Западе жестко высказались о противостоянии с Россией
Спецоперация на Украине
"Потери огромны": на Западе жестко высказались о противостоянии с Россией
"Потери огромны": на Западе жестко высказались о противостоянии с Россией
2026-01-01T06:44+0300
2026-01-01T06:44+0300
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Прошедший год обернулся катастрофическими последствиями для Запада вследствие российских успехов на фронте, а его намерения причинить Москве стратегическое поражение полностью провалились, сообщает издание Strategic Culture."На Западе 2025 год стал настоящим ужасным годом во многих смыслах. &lt;…&gt; Россия продолжает свое неуклонное военное наступление. Москва будет все больше разрушать украинскую инфраструктуру. Европа, сломленная изнутри, — это континент-мертвец, а США не будут поставлять дополнительное оружие. Москва абсолютно никуда не спешит, поскольку хладнокровно рассчитала, что Запад сам истощит свои силы", — сообщается в материале.Автор статьи утверждает, что попытки западных элит уничтожить Россию обернулись против них самих."Планы (западных элит — Прим. ред.) всегда заключались в нанесении России стратегического поражения. Они с треском провалились, и их потери огромны", — подчеркивает он.Кремль неоднократно указывал, что Россия не угрожает другим, но будет реагировать на действия, способные ей навредить.В то же время в последние годы наблюдается усиленная активность НАТО у западных границ России. Альянс расширяет свои инициативы, утверждая, что это меры сдерживания. Москва не раз высказывала озабоченность ростом сил альянса в Европе и отмечала готовность к диалогу с НАТО, но только на равных условиях, при условии, что Запад откажется от курса на милитаризацию региона.
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Прошедший год обернулся катастрофическими последствиями для Запада вследствие российских успехов на фронте, а его намерения причинить Москве стратегическое поражение полностью провалились, сообщает издание Strategic Culture.
"На Западе 2025 год стал настоящим ужасным годом во многих смыслах. <…> Россия продолжает свое неуклонное военное наступление. Москва будет все больше разрушать украинскую инфраструктуру. Европа, сломленная изнутри, — это континент-мертвец, а США не будут поставлять дополнительное оружие. Москва абсолютно никуда не спешит, поскольку хладнокровно рассчитала, что Запад сам истощит свои силы", — сообщается в материале.
Автор статьи утверждает, что попытки западных элит уничтожить Россию обернулись против них самих.
"Планы (западных элит — Прим. ред.) всегда заключались в нанесении России стратегического поражения. Они с треском провалились, и их потери огромны", — подчеркивает он.
Кремль неоднократно указывал, что Россия не угрожает другим, но будет реагировать на действия, способные ей навредить.
В то же время в последние годы наблюдается усиленная активность НАТО у западных границ России. Альянс расширяет свои инициативы, утверждая, что это меры сдерживания. Москва не раз высказывала озабоченность ростом сил альянса в Европе и отмечала готовность к диалогу с НАТО, но только на равных условиях, при условии, что Запад откажется от курса на милитаризацию региона.
Заголовок открываемого материала