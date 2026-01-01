https://1prime.ru/20260101/zapad-866127116.html

"Потери огромны": на Западе жестко высказались о противостоянии с Россией

"Потери огромны": на Западе жестко высказались о противостоянии с Россией - 01.01.2026, ПРАЙМ

"Потери огромны": на Западе жестко высказались о противостоянии с Россией

Прошедший год обернулся катастрофическими последствиями для Запада вследствие российских успехов на фронте, а его намерения причинить Москве стратегическое... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T06:44+0300

2026-01-01T06:44+0300

2026-01-01T06:44+0300

спецоперация на украине

нато

запад

мировая экономика

европа

москва

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853412298_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_4edec74556dcf796321d1bee8c2b17cf.jpg

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Прошедший год обернулся катастрофическими последствиями для Запада вследствие российских успехов на фронте, а его намерения причинить Москве стратегическое поражение полностью провалились, сообщает издание Strategic Culture."На Западе 2025 год стал настоящим ужасным годом во многих смыслах. <…> Россия продолжает свое неуклонное военное наступление. Москва будет все больше разрушать украинскую инфраструктуру. Европа, сломленная изнутри, — это континент-мертвец, а США не будут поставлять дополнительное оружие. Москва абсолютно никуда не спешит, поскольку хладнокровно рассчитала, что Запад сам истощит свои силы", — сообщается в материале.Автор статьи утверждает, что попытки западных элит уничтожить Россию обернулись против них самих."Планы (западных элит — Прим. ред.) всегда заключались в нанесении России стратегического поражения. Они с треском провалились, и их потери огромны", — подчеркивает он.Кремль неоднократно указывал, что Россия не угрожает другим, но будет реагировать на действия, способные ей навредить.В то же время в последние годы наблюдается усиленная активность НАТО у западных границ России. Альянс расширяет свои инициативы, утверждая, что это меры сдерживания. Москва не раз высказывала озабоченность ростом сил альянса в Европе и отмечала готовность к диалогу с НАТО, но только на равных условиях, при условии, что Запад откажется от курса на милитаризацию региона.

https://1prime.ru/20251231/tramp-866099186.html

https://1prime.ru/20251231/ssha-866100037.html

запад

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, запад, мировая экономика, европа, москва, россия