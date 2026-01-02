https://1prime.ru/20260102/aksakov-866151471.html
Аксаков: ключевая ставка ЦБ к концу года снизится до 9-10%
Аксаков: ключевая ставка ЦБ к концу года снизится до 9-10% - 02.01.2026, ПРАЙМ
Аксаков: ключевая ставка ЦБ к концу года снизится до 9-10%
Ключевая ставка Центробанка к концу года снизится до 9-10%, первое снижение может произойти уже в феврале, на 0,5 процентного пункта, а в марте уже более... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T06:28+0300
2026-01-02T06:28+0300
2026-01-02T06:28+0300
экономика
финансы
банки
анатолий аксаков
госдума
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866151471.jpg?1767324481
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Ключевая ставка Центробанка к концу года снизится до 9-10%, первое снижение может произойти уже в феврале, на 0,5 процентного пункта, а в марте уже более решительно - на 1-1,5 пункта, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Тенденция, которая наблюдается последние пять заседаний ЦБ, когда он поэтапно снижал ключевую, продолжится, причем более решительными шагами, ближе к лету или к осени. И, по моим прогнозам, ключевая ставка к концу года снизится до 9%, может быть, 10%", - сказал он.
По его словам, здорово, что Центробанк начал снижать ключевую ставку, это связано с дезинфляционными процессами, причем они будут продолжаться. Предполагалось, что инфляция будет на уровне 6% и более за год, но уже сейчас статистика говорит, что она будет на уровне 5,8%.
"Но все-таки жесткая политика ЦБ, на мой взгляд, позволит Центральному банку снизить ключевую ставку на заседании в феврале, несмотря на повышение налогов. Думаю, что он еще на 0,5 процентных пункта в феврале снизит ставку, в марте уже более решительно - на 1, а может быть даже 1,5 процентных пункта", - уточнил депутат.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, анатолий аксаков, госдума, центральные банки, центральный банк
Экономика, Финансы, Банки, Анатолий Аксаков, Госдума, центральные банки, Центральный банк
Аксаков: ключевая ставка ЦБ к концу года снизится до 9-10%
Депутат Аксаков: ключевая ставка Центробанка к концу года снизится до 9-10%
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Ключевая ставка Центробанка к концу года снизится до 9-10%, первое снижение может произойти уже в феврале, на 0,5 процентного пункта, а в марте уже более решительно - на 1-1,5 пункта, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Тенденция, которая наблюдается последние пять заседаний ЦБ, когда он поэтапно снижал ключевую, продолжится, причем более решительными шагами, ближе к лету или к осени. И, по моим прогнозам, ключевая ставка к концу года снизится до 9%, может быть, 10%", - сказал он.
По его словам, здорово, что Центробанк начал снижать ключевую ставку, это связано с дезинфляционными процессами, причем они будут продолжаться. Предполагалось, что инфляция будет на уровне 6% и более за год, но уже сейчас статистика говорит, что она будет на уровне 5,8%.
"Но все-таки жесткая политика ЦБ, на мой взгляд, позволит Центральному банку снизить ключевую ставку на заседании в феврале, несмотря на повышение налогов. Думаю, что он еще на 0,5 процентных пункта в феврале снизит ставку, в марте уже более решительно - на 1, а может быть даже 1,5 процентных пункта", - уточнил депутат.