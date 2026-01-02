Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2026 году - 02.01.2026
Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2026 году
Средняя цена на нефть Brent в 2026 году ожидается в районе 63 долларов за баррель, что ниже, чем в прошлом году, следует из прогнозов пяти опрошенных РИА Новости аналитиков.
07:16 02.01.2026
 
Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2026 году

Аналитики: средняя цена на нефть Brent в 2026 году составит 63 доллара за баррель

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Средняя цена на нефть Brent в 2026 году ожидается в районе 63 долларов за баррель, что ниже, чем в прошлом году, следует из прогнозов пяти опрошенных РИА Новости аналитиков.
"По нашим оценкам, в 2025 году средняя цена Brent складывается на уровне 69 долларов. В 2026 году ждем в среднем 63 доллара за баррель. Рынок пока далек от равновесия, и возвращение к устойчивому росту цен затягивается", - отметил руководитель центра по аналитике российских акций "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин.
Инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев прогнозирует котировки на уровне 62 долларов за баррель, аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко - 63-65 долларов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин - 65 долларов, старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин - 55-65 долларов. Следовательно, в среднем аналитики ожидают цену Brent в 2026 году на уровне 62,8 доллара за баррель.
Среди основных факторов, которые будут давить на цену, они назвали политику ОПЕК+, ожидание профицита нефти на мировом рынке, геополитическую обстановку и тарифные войны США.
Так, по словам Бахтина из "БКС Мир инвестиций", во втором квартале 2026 года ОПЕК+, вероятно, продолжит возвращать на рынок 1,65 миллиона баррелей в сутки - пока из этого объема возвращена только четверть. Участники рынка ждут, что рост добычи нефти альянсом может привести к значительному превышению предложения над спросом.
Однако аналитики подчеркивают, что ОПЕК+ в любой момент может скорректировать свои планы, если увидит, что цены слишком низкие. Дополнительно на баланс рынка влияет рост добычи в странах вне ОПЕК+, таких как США и Гайана, подчеркнул Скрябин из "Альфа-Капитала".
Дудченко из "Финама" отметил, что геополитическая ситуация - достаточно непредсказуемый фактор. Цена на нефть реагирует снижением на сообщения о возможности деэскалации российско-украинского конфликта - потенциальное снятие санкций с России увеличит предложение нефти на профицитном рынке. Однако котировкам может оказать поддержку возможное обострение конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме того, добавил аналитик, в 2026 году ожидается визит президента США Дональда Трампа в Пекин, где может быть заключено торговое соглашение. Если это произойдет, это станет положительной новостью для рынка нефти, так как снимет опасения относительно существенного замедления китайской экономики и, как следствие, еще большего падения спроса на нефть.
 
