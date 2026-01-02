Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине сделали громкое заявление после атаки на резиденцию Путина - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/ataka-866152121.html
На Украине сделали громкое заявление после атаки на резиденцию Путина
На Украине сделали громкое заявление после атаки на резиденцию Путина - 02.01.2026, ПРАЙМ
На Украине сделали громкое заявление после атаки на резиденцию Путина
Атака на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области говорит об отчаянии украинской власти, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T06:59+0300
2026-01-02T06:59+0300
россия
украина
новгородская область
москва
владимир путин
олег соскин
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Атака на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области говорит об отчаянии украинской власти, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Украина находится в полном тупике по всем показателям: экономическим, финансовым, военным, международным. Особенно, после вот этой вот атаки", — сказал он.По словам политолога, эта атака не могла ничего изменить для киевского режима в военном отношении. При этом теперь Россия оставляет за собой право на соответствующий ответ, предупредил Соскин.Нападение на резиденциюКиевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал об этой провокации.
украина
новгородская область
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, новгородская область, москва, владимир путин, олег соскин
РОССИЯ, УКРАИНА, Новгородская область, МОСКВА, Владимир Путин, Олег Соскин
06:59 02.01.2026
 
На Украине сделали громкое заявление после атаки на резиденцию Путина

Соскин заявил, что атака на резиденцию Путина говорит об отчаянии киевского режима

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Украинский флаг. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Атака на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области говорит об отчаянии украинской власти, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Украина находится в полном тупике по всем показателям: экономическим, финансовым, военным, международным. Особенно, после вот этой вот атаки", — сказал он.
По словам политолога, эта атака не могла ничего изменить для киевского режима в военном отношении. При этом теперь Россия оставляет за собой право на соответствующий ответ, предупредил Соскин.

Нападение на резиденцию

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал об этой провокации.
 
РОССИЯУКРАИНАНовгородская областьМОСКВАВладимир ПутинОлег Соскин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала