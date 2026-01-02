https://1prime.ru/20260102/ataka-866152988.html

В США запаниковали из-за реакции России на атаку по резиденции Путина

В США запаниковали из-за реакции России на атаку по резиденции Путина - 02.01.2026, ПРАЙМ

В США запаниковали из-за реакции России на атаку по резиденции Путина

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis заявил, что Украина столкнется с решительными мерами в ответ на атаку по резиденции... | 02.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-02T07:42+0300

2026-01-02T07:42+0300

2026-01-02T07:42+0300

россия

украина

новгородская область

киев

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis заявил, что Украина столкнется с решительными мерами в ответ на атаку по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. "Теперь они (ВС России. — Прим. Ред.) могут уничтожить каждый военный объект (На территории Украины. — Прим. ред.), ведь раньше они только выводили их из строя", — предупредил он. Эксперт пояснил, что киевские власти предприняли столь агрессивные действия, чтобы отвлечь внимание от неудач на фронте. Однако, по его мнению, это обернулось лишь потенциальными угрозами для самого руководства Украины и не дало никаких позитивных результатов. "Это не сработало", — подытожил Джонсон.Атака на резиденциюКиевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.

украина

новгородская область

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, новгородская область, киев, владимир путин, дональд трамп