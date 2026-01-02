Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США запаниковали из-за реакции России на атаку по резиденции Путина - 02.01.2026, ПРАЙМ
В США запаниковали из-за реакции России на атаку по резиденции Путина
В США запаниковали из-за реакции России на атаку по резиденции Путина - 02.01.2026, ПРАЙМ
В США запаниковали из-за реакции России на атаку по резиденции Путина
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis заявил, что Украина столкнется с решительными мерами в ответ на атаку по резиденции... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T07:42+0300
2026-01-02T07:42+0300
россия
украина
новгородская область
киев
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis заявил, что Украина столкнется с решительными мерами в ответ на атаку по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. "Теперь они (ВС России. — Прим. Ред.) могут уничтожить каждый военный объект (На территории Украины. — Прим. ред.), ведь раньше они только выводили их из строя", — предупредил он. Эксперт пояснил, что киевские власти предприняли столь агрессивные действия, чтобы отвлечь внимание от неудач на фронте. Однако, по его мнению, это обернулось лишь потенциальными угрозами для самого руководства Украины и не дало никаких позитивных результатов. "Это не сработало", — подытожил Джонсон.Атака на резиденциюКиевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.
украина
новгородская область
киев
россия, украина, новгородская область, киев, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, Новгородская область, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп
07:42 02.01.2026
 
В США запаниковали из-за реакции России на атаку по резиденции Путина

Джонсон предупредил Украину о жестком ответе России на атаку по резиденции Путина

© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Флаги США
Флаги США. Архивное фото
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis заявил, что Украина столкнется с решительными мерами в ответ на атаку по резиденции Владимира Путина в Новгородской области.
"Теперь они (ВС России. — Прим. Ред.) могут уничтожить каждый военный объект (На территории Украины. — Прим. ред.), ведь раньше они только выводили их из строя", — предупредил он.
Эксперт пояснил, что киевские власти предприняли столь агрессивные действия, чтобы отвлечь внимание от неудач на фронте. Однако, по его мнению, это обернулось лишь потенциальными угрозами для самого руководства Украины и не дало никаких позитивных результатов. "Это не сработало", — подытожил Джонсон.

Атака на резиденцию

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.
 
РОССИЯ УКРАИНА Новгородская область Киев Владимир Путин Дональд Трамп
 
 
