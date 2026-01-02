Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Узбекская авиакомпания в апреле запустит рейсы во Владивосток - 02.01.2026
Узбекская авиакомпания в апреле запустит рейсы во Владивосток
Узбекская авиакомпания в апреле запустит рейсы во Владивосток - 02.01.2026, ПРАЙМ
Узбекская авиакомпания в апреле запустит рейсы во Владивосток
Частная узбекская авиакомпания Centrum Air запускает с 1 апреля рейсы из Ташкента во Владивосток, полеты будут проводиться по средам и воскресеньям, сообщает... | 02.01.2026, ПРАЙМ
ТАШКЕНТ, 2 янв - ПРАЙМ. Частная узбекская авиакомпания Centrum Air запускает с 1 апреля рейсы из Ташкента во Владивосток, полеты будут проводиться по средам и воскресеньям, сообщает пресс-служба перевозчика. "С 1 апреля мы будем выполнять рейсы по маршруту Ташкент - Владивосток", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании. Отмечается, что рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям , стоимость билетов составит от 3,6 миллиона сумов (около 300 долларов). В настоящее время Centrum Аir выполняет рейсы из Бухары во Владивосток по средам. Centrum Аir также выполняет рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург Новосибирск, Казань, Минеральные Воды, Грозный, из Самарканда - в Хабаровск, Казань и Сочи, из Намангана – в Москву.
18:52 02.01.2026
 
Узбекская авиакомпания в апреле запустит рейсы во Владивосток

Узбекская авиакомпания Centrum air запускает с апреля рейсы из Ташкента во Владивосток

ТАШКЕНТ, 2 янв - ПРАЙМ. Частная узбекская авиакомпания Centrum Air запускает с 1 апреля рейсы из Ташкента во Владивосток, полеты будут проводиться по средам и воскресеньям, сообщает пресс-служба перевозчика.
"С 1 апреля мы будем выполнять рейсы по маршруту Ташкент - Владивосток", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.
Отмечается, что рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям , стоимость билетов составит от 3,6 миллиона сумов (около 300 долларов).
В настоящее время Centrum Аir выполняет рейсы из Бухары во Владивосток по средам.
Centrum Аir также выполняет рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург Новосибирск, Казань, Минеральные Воды, Грозный, из Самарканда - в Хабаровск, Казань и Сочи, из Намангана – в Москву.
