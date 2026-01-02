https://1prime.ru/20260102/aviakompaniya-866164947.html

Узбекская авиакомпания в апреле запустит рейсы во Владивосток

Узбекская авиакомпания в апреле запустит рейсы во Владивосток

ТАШКЕНТ, 2 янв - ПРАЙМ. Частная узбекская авиакомпания Centrum Air запускает с 1 апреля рейсы из Ташкента во Владивосток, полеты будут проводиться по средам и воскресеньям, сообщает пресс-служба перевозчика. "С 1 апреля мы будем выполнять рейсы по маршруту Ташкент - Владивосток", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании. Отмечается, что рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям , стоимость билетов составит от 3,6 миллиона сумов (около 300 долларов). В настоящее время Centrum Аir выполняет рейсы из Бухары во Владивосток по средам. Centrum Аir также выполняет рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург Новосибирск, Казань, Минеральные Воды, Грозный, из Самарканда - в Хабаровск, Казань и Сочи, из Намангана – в Москву.

