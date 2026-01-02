https://1prime.ru/20260102/gazprom-866164408.html
Эксперты назвали главные успехи "Газпрома" за 2025 год без транзита
Эксперты назвали главные успехи "Газпрома" за 2025 год без транзита - 02.01.2026, ПРАЙМ
Эксперты назвали главные успехи "Газпрома" за 2025 год без транзита
Главными успехами "Газпрома" за прошедший год без транзита газа через Украину стали финансовые показатели и увеличение поставок в Китай и страны Средней Азии,... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T18:21+0300
2026-01-02T18:21+0300
2026-01-02T18:21+0300
экономика
газ
мировая экономика
китай
средняя азия
европа
сергей кауфман
фамил садыгов
газпром
нафтогаз украины
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Главными успехами "Газпрома" за прошедший год без транзита газа через Украину стали финансовые показатели и увеличение поставок в Китай и страны Средней Азии, сказали опрошенные РИА Новости эксперты. С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение. Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. "В газовом бизнесе потеря транзита через Украину была во многом компенсирована ростом поставок в Китай и Среднюю Азию, а также небольшим увеличением поставок через ведущую в Европу нитку "Турецкого потока", – отметил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Также прибыль и EBITDA были поддержаны досрочной отменой дополнительного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) объемом 600 миллиардов рублей в год, добавил Кауфман. "Главным итогом 2025 года стало умеренное, в пределах 10% за год, сокращение показателя EBITDA. При этом свободный денежный поток в положительной зоне", – сказал руководитель центра по аналитике российских акций "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин. Зампредседателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в декабре отмечал, что EBITDA "Газпрома" в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 триллионов рублей, что примерно на 7,1% больше показателя предшествующего года. Увеличение показателя будет обеспечено положительной динамикой как газового, так и нефтяного бизнеса, уточнял Садыгов. Каким для "Газпрома" будет 2026 год Трубопроводные поставки "Газпрома" в следующем году немного вырастут, отметил Кауфман. Увеличение показателя придется на страны Средней Азии, уточнил он. Поставки "Газпрома" в этом регионе сейчас идут в Казахстан, Узбекистан и Киргизию. "Поддержку трубопроводному экспорту (в 2025 году – ред.) оказали увеличение поставок в Китай, Среднюю Азию и Турцию. В 2026 году базово ожидаем небольшого увеличения экспорта до 118 миллиардов кубометров преимущественно за счет более высоких объемов экспорта в Среднюю Азию", – сказал аналитик. В целом трубопроводный экспорт из России по итогам 2025 года может составить около 115 миллиардов кубометров по сравнению с 119 миллиардами кубометров годом ранее, уточнил он. Кауфман предположил, что к 2030 году поставки российского трубопроводного газа в Казахстан могут вырасти в 2,6–3,2 раза – до 10–12 миллиардов кубометров с 3,8 миллиарда в 2024 году, а в Узбекистан – в 2,1 раза, до 12 миллиардов кубометров с 5,6 миллиарда в 2024 году. Потребность в импорте газа из России у этих стран растет на фоне нехватки собственной добычи для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и поддержания экспорта газа в Китай, а также газификации, указал Кауфман. Также могут увеличиваться поставки газа в Киргизию, но их масштаб на порядок меньше, чем экспорт в Казахстан или Узбекистан, добавил аналитик. Поставки "Газпрома" в Центральную Азию к 2030 году вырастут не более чем на 20%, отметил Бахтин. Кауфман допустил, что "Газпром" при потере доступа к европейскому рынку может поставлять газ в Азербайджан для его внутреннего потребления, а Азербайджан в свою очередь увеличит поставки в Европу. Объем таких поставок может составлять 3–4 миллиарда кубометров в год, уточнил аналитик.
https://1prime.ru/20260102/gazprom-866161248.html
https://1prime.ru/20251231/zakon-866118131.html
китай
средняя азия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42ee2dbfb39ea2072c9deff4a8acfe5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, мировая экономика, китай, средняя азия, европа, сергей кауфман, фамил садыгов, газпром, нафтогаз украины, финам, газопровод "турецкий поток"
Экономика, Газ, Мировая экономика, КИТАЙ, Средняя Азия, ЕВРОПА, Сергей Кауфман, Фамил Садыгов, Газпром, Нафтогаз Украины, Финам, Газопровод "Турецкий поток"
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Главными успехами "Газпрома" за прошедший год без транзита газа через Украину стали финансовые показатели и увеличение поставок в Китай и страны Средней Азии, сказали опрошенные РИА Новости эксперты.
С истечением соглашения "Газпрома
" с НАК "Нафтогаз Украины
" с 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Киев
ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение. Сейчас российский газ идет в Европу
только через Турцию
.
"Газпром" оценил запасы газа в хранилищах Европы
"В газовом бизнесе потеря транзита через Украину
была во многом компенсирована ростом поставок в Китай
и Среднюю Азию
, а также небольшим увеличением поставок через ведущую в Европу нитку "Турецкого пото
ка", – отметил аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман
.
Также прибыль и EBITDA были поддержаны досрочной отменой дополнительного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) объемом 600 миллиардов рублей в год, добавил Кауфман.
"Главным итогом 2025 года стало умеренное, в пределах 10% за год, сокращение показателя EBITDA. При этом свободный денежный поток в положительной зоне", – сказал руководитель центра по аналитике российских акций "БКС Мир инвестиций
" Кирилл Бахтин.
Зампредседателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов
в декабре отмечал, что EBITDA "Газпрома" в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 триллионов рублей, что примерно на 7,1% больше показателя предшествующего года. Увеличение показателя будет обеспечено положительной динамикой как газового, так и нефтяного бизнеса, уточнял Садыгов.
Каким для "Газпрома" будет 2026 год
Трубопроводные поставки "Газпрома" в следующем году немного вырастут, отметил Кауфман. Увеличение показателя придется на страны Средней Азии, уточнил он. Поставки "Газпрома" в этом регионе сейчас идут в Казахстан
, Узбекистан
и Киргизию
.
"Поддержку трубопроводному экспорту (в 2025 году – ред.) оказали увеличение поставок в Китай, Среднюю Азию и Турцию. В 2026 году базово ожидаем небольшого увеличения экспорта до 118 миллиардов кубометров преимущественно за счет более высоких объемов экспорта в Среднюю Азию", – сказал аналитик.
В целом трубопроводный экспорт из России по итогам 2025 года может составить около 115 миллиардов кубометров по сравнению с 119 миллиардами кубометров годом ранее, уточнил он.
Кауфман предположил, что к 2030 году поставки российского трубопроводного газа в Казахстан могут вырасти в 2,6–3,2 раза – до 10–12 миллиардов кубометров с 3,8 миллиарда в 2024 году, а в Узбекистан – в 2,1 раза, до 12 миллиардов кубометров с 5,6 миллиарда в 2024 году. Потребность в импорте газа из России у этих стран растет на фоне нехватки собственной добычи для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и поддержания экспорта газа в Китай, а также газификации, указал Кауфман.
Также могут увеличиваться поставки газа в Киргизию, но их масштаб на порядок меньше, чем экспорт в Казахстан или Узбекистан, добавил аналитик.
Поставки "Газпрома" в Центральную Азию
к 2030 году вырастут не более чем на 20%, отметил Бахтин.
Кауфман допустил, что "Газпром" при потере доступа к европейскому рынку может поставлять газ в Азербайджан
для его внутреннего потребления, а Азербайджан в свою очередь увеличит поставки в Европу. Объем таких поставок может составлять 3–4 миллиарда кубометров в год, уточнил аналитик.
Закон о льготах по НДПИ для "Газпрома" и "Олкона" вступил в силу 1 января