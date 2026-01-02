Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Логистические компании рассказали о самых необычных грузах в Россию - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/logisty-866159669.html
Логистические компании рассказали о самых необычных грузах в Россию
Логистические компании рассказали о самых необычных грузах в Россию - 02.01.2026, ПРАЙМ
Логистические компании рассказали о самых необычных грузах в Россию
Российские логистические компании рассказали РИА Новости о самых необычных грузах, которые они доставили в России за 2025 год; так, среди самых ярких товаров... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T13:07+0300
2026-01-02T13:07+0300
бизнес
россия
турция
хмао
грузия
сдэк
https://cdnn.1prime.ru/img/83909/88/839098823_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_2fcb147ab0e845c2b7593112f58defc1.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Российские логистические компании рассказали РИА Новости о самых необычных грузах, которые они доставили в России за 2025 год; так, среди самых ярких товаров целый аквапарк из Турции, лопасти ветрогенератора, игровые автоматы, доильное ведро и многое другое. "ГК "Деловые Линии" перевезла целый аквапарк: из Турции в город Когалым (ХМАО). Сложность доставки была связана не только с трансграничной перевозкой и большим объемом груза, но и хрупкостью составляющих: большинство деталей были из стеклопластика", - рассказали РИА Новости в компании. Там отметили, что маршрут пролегал через Турцию, Грузию и Россию. Общая протяженность пути превысила 5,5 тысяч километров. В результате груз пришел точно к назначенному сроку и без единого повреждения. Среди других необычных перевозок в компании стал гоночный болид на выставку в китайский Чжэнчжоу и стрелочный макет на экспозицию в Ташкент. В федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" самыми необычными грузами 2025 года назвали игровые автоматы с краном для захвата мягких игрушек. "Целую партию таких автоматов заказал для своих магазинов популярный сетевой ритейлер по продаже косметики, парфюмерии и товаров для дома. Компания доставила их в Волгоград, Воронеж, Краснодар, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Челябинск и Уфу", - рассказали в "Скиф-Карго". Самым нестандартным грузом, который в уходящем году перевезла компания NC Logistic, стала часть лопасти ветрогенератора. Заказчиком выступило предприятие, активно использующее этот метод получения электроэнергии. По габаритам комплектующая сопоставима с длиной трех автофур. В процессе перевозки возникали сложности на отдельных участках трассы: проезд оказывался невозможным из-за габаритов груза, поэтому машине приходилось двигаться по проселочной дороге через поле. Каждый такой маневр требовал предварительного согласования с ГИБДД. В 2025 году среди самых необычных отправлений СДЭК отметил саквояж с фермуаром из дерева, соль Шюсслера для костей и зубов, параплан и доильное ведро.
турция
хмао
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83909/88/839098823_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_712d6ccda462533fb8eaf081ef4bbf78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, турция, хмао, грузия, сдэк
Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ХМАО, ГРУЗИЯ, СДЭК
13:07 02.01.2026
 
Логистические компании рассказали о самых необычных грузах в Россию

Логисты назвали аквапарк из Турции одним из самых ярких грузов в Россию за 2025 год

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГрузовой состав
Грузовой состав - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Грузовой состав. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Российские логистические компании рассказали РИА Новости о самых необычных грузах, которые они доставили в России за 2025 год; так, среди самых ярких товаров целый аквапарк из Турции, лопасти ветрогенератора, игровые автоматы, доильное ведро и многое другое.
"ГК "Деловые Линии" перевезла целый аквапарк: из Турции в город Когалым (ХМАО). Сложность доставки была связана не только с трансграничной перевозкой и большим объемом груза, но и хрупкостью составляющих: большинство деталей были из стеклопластика", - рассказали РИА Новости в компании.
Там отметили, что маршрут пролегал через Турцию, Грузию и Россию. Общая протяженность пути превысила 5,5 тысяч километров. В результате груз пришел точно к назначенному сроку и без единого повреждения. Среди других необычных перевозок в компании стал гоночный болид на выставку в китайский Чжэнчжоу и стрелочный макет на экспозицию в Ташкент.
В федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" самыми необычными грузами 2025 года назвали игровые автоматы с краном для захвата мягких игрушек. "Целую партию таких автоматов заказал для своих магазинов популярный сетевой ритейлер по продаже косметики, парфюмерии и товаров для дома. Компания доставила их в Волгоград, Воронеж, Краснодар, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Челябинск и Уфу", - рассказали в "Скиф-Карго".
Самым нестандартным грузом, который в уходящем году перевезла компания NC Logistic, стала часть лопасти ветрогенератора. Заказчиком выступило предприятие, активно использующее этот метод получения электроэнергии. По габаритам комплектующая сопоставима с длиной трех автофур.
В процессе перевозки возникали сложности на отдельных участках трассы: проезд оказывался невозможным из-за габаритов груза, поэтому машине приходилось двигаться по проселочной дороге через поле. Каждый такой маневр требовал предварительного согласования с ГИБДД.
В 2025 году среди самых необычных отправлений СДЭК отметил саквояж с фермуаром из дерева, соль Шюсслера для костей и зубов, параплан и доильное ведро.
 
БизнесРОССИЯТУРЦИЯХМАОГРУЗИЯСДЭК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала