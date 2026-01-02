https://1prime.ru/20260102/neft-866159874.html

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно снижаются в пятницу днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.38 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 0,07% - до 60,81 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,02%, до 57,41 доллара. Цены на нефть слабо снижаются после падения по итогам года. Так, за 2025 год Brent подешевел на 18,5%, WTI - на 19,5%. Аналитики считают, что в 2026 году котировки будут торговаться в узком диапазоне. "На данный момент мы ожидаем довольно скучного года для цен на нефть сорта Brent, которые будут колебаться в диапазоне 60-65 долларов за баррель", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика DBS Сувро Саркара (Suvro Sarkar). По словам эксперта, в первом квартале ожидается снижение котировок сырья. Он также отметил, что геополитическая напряженность в незначительной степени влияет на нефтяной рынок и вызывает лишь краткосрочные скачки. Инвесторы также находятся в ожидании итогов встречи восьми стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман), которая пройдет в воскресенье.

