Мировые цены на нефть ускорили снижение до 1%

2026-01-02T17:24+0300

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 1% в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.08 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 0,97% - до 60,26 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,01%, до 56,84 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,1% и меньше. Инвесторы находятся в ожидании итогов встречи восьми стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман), которая пройдет в воскресенье. "2026 год станет важным для оценки решений ОПЕК+ по балансированию предложения", - приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика нефтяного рынка Sparta Commodities Джун Го (June Goh). Эксперт также добавила, что Китай продолжит наращивать запасы нефти в первом полугодии текущего года, что обеспечит минимальный уровень цен на нефть.

