"Несколько дней". В США забили тревогу из-за произошедшего в Одессе - 02.01.2026, ПРАЙМ
"Несколько дней". В США забили тревогу из-за произошедшего в Одессе
Атаки на транспортные и портовые объекты Одессы наносят значительный ущерб украинской экономике, сообщает газета The Wall Street Journal."Один из крупнейших <…> | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T19:57+0300
2026-01-02T20:04+0300
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Атаки на транспортные и портовые объекты Одессы наносят значительный ущерб украинской экономике, сообщает газета The Wall Street Journal."Один из крупнейших &lt;…&gt; украинских городов оказался в состоянии полублокады, — говорится в публикации. — Жители Одессы на несколько дней остались без света, отопления и воды".Как отмечает издание, удары российской армии ослабляют экспортный потенциал Киева. Поскольку около 90% украинских сельскохозяйственных товаров транспортируется морским путем, даже кратковременные перебои в работе порта чреваты серьезными последствиями.Украинский "24 канал" сообщил 31 декабря, что в Одессе были слышны взрывы. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в ряде районов Одесской области, а также в некоторых регионах Черниговской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Сумской областей.В середине декабря российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергетическим объектам, используемым украинскими вооруженными силами, в том числе в Одессе. ДТЭК сообщил о повреждении 20 электроподстанций в регионе.В ответ на атаки украинских сил по гражданским объектам, российские войска регулярно наносят удары по районам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
19:57 02.01.2026 (обновлено: 20:04 02.01.2026)
 
"Несколько дней". В США забили тревогу из-за произошедшего в Одессе

WSJ: экспортный потенциал Украины может быть подорван из-за полублокады Одессы

МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Атаки на транспортные и портовые объекты Одессы наносят значительный ущерб украинской экономике, сообщает газета The Wall Street Journal.

"Один из крупнейших <…> украинских городов оказался в состоянии полублокады, — говорится в публикации. — Жители Одессы на несколько дней остались без света, отопления и воды".
Как отмечает издание, удары российской армии ослабляют экспортный потенциал Киева. Поскольку около 90% украинских сельскохозяйственных товаров транспортируется морским путем, даже кратковременные перебои в работе порта чреваты серьезными последствиями.

Украинский "24 канал" сообщил 31 декабря, что в Одессе были слышны взрывы. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в ряде районов Одесской области, а также в некоторых регионах Черниговской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Сумской областей.

В середине декабря российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергетическим объектам, используемым украинскими вооруженными силами, в том числе в Одессе. ДТЭК сообщил о повреждении 20 электроподстанций в регионе.

В ответ на атаки украинских сил по гражданским объектам, российские войска регулярно наносят удары по районам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
