МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Атаки на транспортные и портовые объекты Одессы наносят значительный ущерб украинской экономике, сообщает газета The Wall Street Journal."Один из крупнейших <…> украинских городов оказался в состоянии полублокады, — говорится в публикации. — Жители Одессы на несколько дней остались без света, отопления и воды".Как отмечает издание, удары российской армии ослабляют экспортный потенциал Киева. Поскольку около 90% украинских сельскохозяйственных товаров транспортируется морским путем, даже кратковременные перебои в работе порта чреваты серьезными последствиями.Украинский "24 канал" сообщил 31 декабря, что в Одессе были слышны взрывы. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в ряде районов Одесской области, а также в некоторых регионах Черниговской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Сумской областей.В середине декабря российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергетическим объектам, используемым украинскими вооруженными силами, в том числе в Одессе. ДТЭК сообщил о повреждении 20 электроподстанций в регионе.В ответ на атаки украинских сил по гражданским объектам, российские войска регулярно наносят удары по районам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

