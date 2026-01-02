https://1prime.ru/20260102/rubl-866049014.html
Финансист обозначила три сценария курса доллара в 2026 году
МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Курс рубля в 2026 году может колебаться от 75 до 100 рублей – все зависит от того, какой из трех сценариев будет реализован, рассказала агентству "Прайм" доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.
В конце 2025 года курс доллара плавно снижался по отношению к рублю под влиянием определенных факторов, что стало неожиданным для многих участников рынка. Однако в 2026-м все может измениться, уверена она.
"Центральный Банк будет постепенно снижать ключевую ставку, возможно, что к концу года она достигнет 12%. Это позволит оживить кредитование, стимулировать инвестиции и уменьшит привлекательность сбережений", - пояснила она.
Кроме того, в первом квартале ожидается сокращение продажи валюты Банком России по сравнению с 14,54 миллиарда рублей в декабре 2025 года Снизятся и продажи валюты со стороны Министерства финансов по бюджетному правилу.
Все это окажет влияние на снижение курса рубля. Согласно базовому сценарию к концу 2026 года курс может составлять 90-95 рублей за доллар.
Оптимистичный сценарий предполагает улучшение геополитической обстановки и смягчение санкций. В этом случае возможно укрепление курса рубля за счет восстановления экспорта и притока иностранного капитала. Курс на определенный период может составить 75-83 рубля за доллар.
Негативный сценарий изменения курса рубля может возникнуть при серьезном усилении санкций, обрушении цен на нефть либо резком снижении ключевой ставки. В таком случае курс может составить более 100 рублей за доллар.
"Однако такой сценарий маловероятен, Центральный банк не допустит резкого обвала рубля, у него имеются все средства и методы, чтобы этого не произошло", - заключила Ольга Горбунова.