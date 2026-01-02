https://1prime.ru/20260102/ukraina-866152607.html

"Отчаянная попытка": в Британии высказались об атаке по резиденции Путина

"Отчаянная попытка": в Британии высказались об атаке по резиденции Путина

МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский прибегает к атакам беспилотников на Россию, чтобы подорвать мирные усилия, предложенные президентом США Дональдом Трампом, считает британский отставной дипломат Аластер Крук. Он высказал своё мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive. "Это отчаянная попытка показать, что Зеленский якобы еще что-то может сделать <…> Это элемент саботажа как отравляющая пилюля, которую вы не можете проглотить. И я не знаю, как россияне это воспримут, когда он осуществит свою задумку", — отметил Крук.Эксперт подчеркнул, что Киев должен был взвесить все за и против, прежде чем организовывать атаку на резиденцию президента России Владимира Путина. "Все очень серьезно, поэтому сейчас нужно воздержаться от резких действий и еще раз обдумать ситуацию, к которой могла привести эта безрассудная атака", — заключил Крук. Нападение на резиденцию В ночь на 29 декабря украинские силы попытались совершить террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, запустив 91 дрон. Российские системы ПВО успешно нейтрализовали все угрозы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в ответ Москва будет корректировать свою позицию на переговорах по Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такие провокации со стороны Киева подрывают усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию, но диалог между двумя странами продолжится. Он также отметил, что российские военные знают, как реагировать на украинские нападения. Попытка атаки была осуждена несколькими государствами, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Дональд Трамп выразил своё негодование, узнав о провокационных действиях Киева.

