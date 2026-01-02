"Будет выдвигать": в США предупредили о новой провокации Зеленского
Дэвис: Зеленский хочет устроить новую провокацию, чтобы избежать выборов на Украине
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что Владимир Зеленский планирует очередную провокацию, чтобы продлить конфликт и избежать грядущих выборов на Украине. Этим он поделился в эфире своего YouTube-канала.
"Можно с уверенностью говорить, что Зеленский будет выдвигать условия, на которые Россия не согласится. Потому что ему выгодно затянуть конфликт, чтобы не допустить выборы и получить новую эскалацию", — подчеркнул Дэвис.
По мнению эксперта, Зеленский применяет стратегию затягивания ситуации, опираясь на поддержку европейских держав и финансирование из Брюсселя.
"Это может говорить о том, что Зеленский, хотя и явно не в себе по многим вопросам, однако далеко не так прост, как хочет казаться. И это большая проблема", — резюмировал Дэвис.
Нападение на резиденцию Путина
В ночь на 29 декабря Украина попыталась атаковать резиденцию Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон. Все цели были успешно уничтожены российскими силами ПВО. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после этого Москва намерена пересмотреть свою позицию в переговорах по Украине.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, такие провокационные действия Киева подрывают усилия президента США Дональда Трампа по мирному разрешению, однако это не скажется на продолжении диалога между Россией и США. Песков также отметил, что российские военные готовы к ответным действиям.
Атака была осуждена рядом государств, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Дональд Трамп выразил серьёзное недовольство, узнав о провокационных действиях Киева.