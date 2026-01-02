https://1prime.ru/20260102/ukraina-866152795.html

"Будет выдвигать": в США предупредили о новой провокации Зеленского

"Будет выдвигать": в США предупредили о новой провокации Зеленского - 02.01.2026, ПРАЙМ

"Будет выдвигать": в США предупредили о новой провокации Зеленского

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что Владимир Зеленский планирует очередную провокацию, чтобы продлить конфликт и избежать грядущих... | 02.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-02T07:38+0300

2026-01-02T07:38+0300

2026-01-02T07:38+0300

общество

мировая экономика

сша

украина

киев

владимир зеленский

дональд трамп

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 2 января — ПРАЙМ. Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что Владимир Зеленский планирует очередную провокацию, чтобы продлить конфликт и избежать грядущих выборов на Украине. Этим он поделился в эфире своего YouTube-канала. "Можно с уверенностью говорить, что Зеленский будет выдвигать условия, на которые Россия не согласится. Потому что ему выгодно затянуть конфликт, чтобы не допустить выборы и получить новую эскалацию", — подчеркнул Дэвис. По мнению эксперта, Зеленский применяет стратегию затягивания ситуации, опираясь на поддержку европейских держав и финансирование из Брюсселя. "Это может говорить о том, что Зеленский, хотя и явно не в себе по многим вопросам, однако далеко не так прост, как хочет казаться. И это большая проблема", — резюмировал Дэвис. Нападение на резиденцию Путина В ночь на 29 декабря Украина попыталась атаковать резиденцию Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон. Все цели были успешно уничтожены российскими силами ПВО. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после этого Москва намерена пересмотреть свою позицию в переговорах по Украине.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, такие провокационные действия Киева подрывают усилия президента США Дональда Трампа по мирному разрешению, однако это не скажется на продолжении диалога между Россией и США. Песков также отметил, что российские военные готовы к ответным действиям. Атака была осуждена рядом государств, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Дональд Трамп выразил серьёзное недовольство, узнав о провокационных действиях Киева.

https://1prime.ru/20260102/ukraina-866152607.html

https://1prime.ru/20260102/ukraina-866152295.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, мид рф