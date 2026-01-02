https://1prime.ru/20260102/usloviya-866167713.html
"Выгодная сделка": в США сделали громкое заявление об условиях России
"Выгодная сделка": в США сделали громкое заявление об условиях России - 02.01.2026, ПРАЙМ
"Выгодная сделка": в США сделали громкое заявление об условиях России
02.01.2026
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Условия России, вопреки утверждениям европейских лидеров, не являются преградой для установления мира на Украине, отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Когда они (западные лидеры — Прим ред.) говорят, что требования России являются препятствием для мира, это означает лишь то, что они считают это препятствием для того мирного соглашения, которое сами хотят видеть в качестве выгодной сделки. <…> Но это не является препятствием как таковым", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине важно учитывать мнения обеих сторон.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия поддерживает только долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Это может быть достигнуто только при устранении первопричин конфликта, среди которых угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и притеснение русскоязычного населения на Украине.
"Выгодная сделка": в США сделали громкое заявление об условиях России
Дэвис: требования РФ по урегулированию на Украине не являются препятствием к миру