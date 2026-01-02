https://1prime.ru/20260102/venesuela-866166797.html
Нефтяная отрасль Венесуэлы демонстрирует устойчивость, заявил эксперт
2026-01-02T21:16+0300
экономика
КАРАКАС, 2 янв - ПРАЙМ. Нефтяная отрасль Венесуэлы, несмотря на действия США, показывает устойчивость и способность наращивать производство, сообщил РИА Новости профессор центра научных исследований в сфере энергетики Боливарианского университета Венесуэлы Давид Парависини. "Нефтяная промышленность демонстрирует устойчивость и силу, преодолевая трудности, вызванные объявленной войной против Венесуэлы, и противостоя давлению на страну, такому как недавние действия по захвату судов, блокада, угрозы и психологическая война", - отметил эксперт. По данным властей, Венесуэла достигла своей цели в 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и готовится к увеличению добычи в этом году. По официальным данным, к концу 2024 года добыча нефти составила 998 000 баррелей в сутки. По мнению Парависини, увеличение добычи нефти свидетельствует о хорошем состоянии инфраструктуры сектора в этой карибской стране, что дает государству основания двигаться дальше. "Это подкрепляется не только объемом производства, но и интересом транснациональных и нефтяных компаний к инвестициям в страну", - сказал он. Трамп 17 декабря 2025 года объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
