Нефтяная отрасль Венесуэлы демонстрирует устойчивость, заявил эксперт - 02.01.2026
Нефтяная отрасль Венесуэлы демонстрирует устойчивость, заявил эксперт
Нефтяная отрасль Венесуэлы демонстрирует устойчивость, заявил эксперт - 02.01.2026, ПРАЙМ
Нефтяная отрасль Венесуэлы демонстрирует устойчивость, заявил эксперт
Нефтяная отрасль Венесуэлы, несмотря на действия США, показывает устойчивость и способность наращивать производство, сообщил РИА Новости профессор центра... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T21:16+0300
2026-01-02T21:16+0300
экономика
нефть
венесуэла
сша
южная америка
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864696391_0:159:2500:1565_1920x0_80_0_0_3bb9ddcb4382b784741b7f4fd8ad616b.jpg
КАРАКАС, 2 янв - ПРАЙМ. Нефтяная отрасль Венесуэлы, несмотря на действия США, показывает устойчивость и способность наращивать производство, сообщил РИА Новости профессор центра научных исследований в сфере энергетики Боливарианского университета Венесуэлы Давид Парависини. "Нефтяная промышленность демонстрирует устойчивость и силу, преодолевая трудности, вызванные объявленной войной против Венесуэлы, и противостоя давлению на страну, такому как недавние действия по захвату судов, блокада, угрозы и психологическая война", - отметил эксперт. По данным властей, Венесуэла достигла своей цели в 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и готовится к увеличению добычи в этом году. По официальным данным, к концу 2024 года добыча нефти составила 998 000 баррелей в сутки. По мнению Парависини, увеличение добычи нефти свидетельствует о хорошем состоянии инфраструктуры сектора в этой карибской стране, что дает государству основания двигаться дальше. "Это подкрепляется не только объемом производства, но и интересом транснациональных и нефтяных компаний к инвестициям в страну", - сказал он. Трамп 17 декабря 2025 года объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
венесуэла
сша
южная америка
21:16 02.01.2026
 
Нефтяная отрасль Венесуэлы демонстрирует устойчивость, заявил эксперт

Парависини: нефтяная отрасль Венесуэлы, несмотря на действия США, показывает устойчивость

© AP Photo / Matias DelacroixНефтяной комплекс в Венесуэле
Нефтяной комплекс в Венесуэле - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Нефтяной комплекс в Венесуэле. Архивное фото
© AP Photo / Matias Delacroix
КАРАКАС, 2 янв - ПРАЙМ. Нефтяная отрасль Венесуэлы, несмотря на действия США, показывает устойчивость и способность наращивать производство, сообщил РИА Новости профессор центра научных исследований в сфере энергетики Боливарианского университета Венесуэлы Давид Парависини.
"Нефтяная промышленность демонстрирует устойчивость и силу, преодолевая трудности, вызванные объявленной войной против Венесуэлы, и противостоя давлению на страну, такому как недавние действия по захвату судов, блокада, угрозы и психологическая война", - отметил эксперт.
По данным властей, Венесуэла достигла своей цели в 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и готовится к увеличению добычи в этом году. По официальным данным, к концу 2024 года добыча нефти составила 998 000 баррелей в сутки.
По мнению Парависини, увеличение добычи нефти свидетельствует о хорошем состоянии инфраструктуры сектора в этой карибской стране, что дает государству основания двигаться дальше.
"Это подкрепляется не только объемом производства, но и интересом транснациональных и нефтяных компаний к инвестициям в страну", - сказал он.
Трамп 17 декабря 2025 года объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
ЭкономикаНефтьВЕНЕСУЭЛАСШАЮЖНАЯ АМЕРИКАМария ЗахароваМИД РФ
 
 
