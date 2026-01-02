Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Принести в жертву": теракт ВСУ в Хорлах ужаснул пользователей Сети - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260102/vsu-866167535.html
"Принести в жертву": теракт ВСУ в Хорлах ужаснул пользователей Сети
"Принести в жертву": теракт ВСУ в Хорлах ужаснул пользователей Сети - 02.01.2026, ПРАЙМ
"Принести в жертву": теракт ВСУ в Хорлах ужаснул пользователей Сети
Пользователи социальной сети X, комментируя заявление экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора о срыве мирных переговоров, резко осудили атаку ВСУ на кафе и... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T23:10+0300
2026-01-02T23:10+0300
спецоперация на украине
херсонская область
украина
киев
дуглас макгрегор
владимир зеленский
владимир сальдо
всу
нато
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_5385cb7cc266d892c494a913525983da.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X, комментируя заявление экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора о срыве мирных переговоров, резко осудили атаку ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы."Мир — это плохо для бизнеса", — заметил один из комментаторов."Ну надо же, какая неожиданность. Владимиру Зеленскому мир не нужен: он потеряет выборы и власть", — отметил другой пользователь."Зеленский не хочет мира. У него еще есть украинцы, которых можно принести в жертву", — добавил третий.Ранее Дуглас Макгрегор в соцсети X отметил, что переговоры о мире на Украине срываются из-за безрассудных действий Киева.Удары ВСУ по Херсонской областиВ ночь на 1 января украинские дроны нанесли удар по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где собрались около ста человек для празднования Нового года. В результате погибло 24 мирных жителя, еще 29 человек получили ранения, в том числе пятеро детей.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что бойцы ВСУ намеренно сожгли людей: они использовали три дрона, один из которых был с зажигательной смесью. По сведениям местного антифашистского сопротивления, для атаки ВСУ использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты, произведенные в странах НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260101/ukraina-866144941.html
https://1prime.ru/20260102/odessa-866165600.html
https://1prime.ru/20260102/zaes-866166116.html
херсонская область
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7f9f2f0c6ebca46ff3c75ac992c4570d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
херсонская область, украина, киев, дуглас макгрегор, владимир зеленский, владимир сальдо, всу, нато, ск рф
Спецоперация на Украине, Херсонская область, УКРАИНА, Киев, Дуглас Макгрегор, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, ВСУ, НАТО, СК РФ
23:10 02.01.2026
 

"Принести в жертву": теракт ВСУ в Хорлах ужаснул пользователей Сети

© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Херсонской области | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Херсонской области
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X, комментируя заявление экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора о срыве мирных переговоров, резко осудили атаку ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы.
"Мир — это плохо для бизнеса", — заметил один из комментаторов.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
"Полная победа". В США внезапно высказались об Украине
Вчера, 21:48
"Ну надо же, какая неожиданность. Владимиру Зеленскому мир не нужен: он потеряет выборы и власть", — отметил другой пользователь.
"Зеленский не хочет мира. У него еще есть украинцы, которых можно принести в жертву", — добавил третий.
Ранее Дуглас Макгрегор в соцсети X отметил, что переговоры о мире на Украине срываются из-за безрассудных действий Киева.
Украинский флаг
"Несколько дней". В США забили тревогу из-за произошедшего в Одессе
19:57

Удары ВСУ по Херсонской области

В ночь на 1 января украинские дроны нанесли удар по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где собрались около ста человек для празднования Нового года. В результате погибло 24 мирных жителя, еще 29 человек получили ранения, в том числе пятеро детей.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что бойцы ВСУ намеренно сожгли людей: они использовали три дрона, один из которых был с зажигательной смесью. По сведениям местного антифашистского сопротивления, для атаки ВСУ использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты, произведенные в странах НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
"Будет контролировать". В США внезапно высказались о Запорожской АЭС
20:12
 
Спецоперация на УкраинеХерсонская областьУКРАИНАКиевДуглас МакгрегорВладимир ЗеленскийВладимир СальдоВСУНАТОСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала