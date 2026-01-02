"Принести в жертву": теракт ВСУ в Хорлах ужаснул пользователей Сети
© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Херсонской области | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X, комментируя заявление экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора о срыве мирных переговоров, резко осудили атаку ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы.
"Мир — это плохо для бизнеса", — заметил один из комментаторов.
"Ну надо же, какая неожиданность. Владимиру Зеленскому мир не нужен: он потеряет выборы и власть", — отметил другой пользователь.
"Зеленский не хочет мира. У него еще есть украинцы, которых можно принести в жертву", — добавил третий.
Ранее Дуглас Макгрегор в соцсети X отметил, что переговоры о мире на Украине срываются из-за безрассудных действий Киева.
Удары ВСУ по Херсонской области
В ночь на 1 января украинские дроны нанесли удар по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где собрались около ста человек для празднования Нового года. В результате погибло 24 мирных жителя, еще 29 человек получили ранения, в том числе пятеро детей.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что бойцы ВСУ намеренно сожгли людей: они использовали три дрона, один из которых был с зажигательной смесью. По сведениям местного антифашистского сопротивления, для атаки ВСУ использовали разведывательные беспилотные летательные аппараты, произведенные в странах НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
