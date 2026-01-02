Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС забили тревогу из-за дерзкой выходки Зеленского в Польше - 02.01.2026
В ЕС забили тревогу из-за дерзкой выходки Зеленского в Польше
В ЕС забили тревогу из-за дерзкой выходки Зеленского в Польше - 02.01.2026, ПРАЙМ
В ЕС забили тревогу из-за дерзкой выходки Зеленского в Польше
Визит Владимира Зеленского в Польшу оказался унижением для страны, сообщает портал Mysl Polska. | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T06:44+0300
2026-01-02T06:44+0300
украина
польша
киев
владимир зеленский
кароль навроцкий
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Польшу оказался унижением для страны, сообщает портал Mysl Polska. "Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях", — отмечается в статье. Автор указывает, что Варшава тратит огромные суммы на бессмысленную поддержку Украины, которая уже не в состоянии их вернуть. "Репарации, которые гарантирует этот предполагаемый "займ", выплачивает проигравшая сторона, а Киев проигрывает эту войну. Таким образом, 90 миллиардов евро — это еще одно пожертвование, а вовсе не заем. Пожертвование из наших карманов", — предупреждает MP. Глава киевского режима посетил Варшаву 19 декабря, где провел встречу с президентом Польши Каролем Навроцким. С самого начала визит пошел не по плану: МИД Польши выразил недовольство тем, что в делегацию не был приглашен представитель правительства. Далее в СМИ появилась новость, что Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне, однако впоследствии в Киеве этот факт опровергли. Финансовая поддержка для УкраиныВ ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, в результате которого Евосоюз временно отказался от мер по изъятию российских активов и решил предоставить Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро из своих средств. Совет ЕС сообщил, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в предоставлении этого кредита. В конце декабря Еврокомиссия заявила о передаче очередного трансша Украине для поддержки бюджета в размере 2,3 миллиарда евро. В последние годы Украина формировала бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Для 2026 года бюджет принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов рублей). Киев старается исправить ситуацию за счет внешнего финансирования. Однако на Западе новые пакеты помощи все чаще обсуждаются с прениями, и партнеры настаивают на активизации поиска внутренних источников финансирования самой Украиной.
украина
польша
киев
украина, польша, киев, владимир зеленский, кароль навроцкий
УКРАИНА, ПОЛЬША, Киев, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий
06:44 02.01.2026
 
В ЕС забили тревогу из-за дерзкой выходки Зеленского в Польше

Mysl Polskа назвала унижением визит Зеленского в Польшу

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Польшу оказался унижением для страны, сообщает портал Mysl Polska.
"Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях", — отмечается в статье.
Автор указывает, что Варшава тратит огромные суммы на бессмысленную поддержку Украины, которая уже не в состоянии их вернуть.
"Репарации, которые гарантирует этот предполагаемый "займ", выплачивает проигравшая сторона, а Киев проигрывает эту войну. Таким образом, 90 миллиардов евро — это еще одно пожертвование, а вовсе не заем. Пожертвование из наших карманов", — предупреждает MP.
Глава киевского режима посетил Варшаву 19 декабря, где провел встречу с президентом Польши Каролем Навроцким. С самого начала визит пошел не по плану: МИД Польши выразил недовольство тем, что в делегацию не был приглашен представитель правительства. Далее в СМИ появилась новость, что Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне, однако впоследствии в Киеве этот факт опровергли.

Финансовая поддержка для Украины

В ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, в результате которого Евосоюз временно отказался от мер по изъятию российских активов и решил предоставить Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро из своих средств. Совет ЕС сообщил, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в предоставлении этого кредита. В конце декабря Еврокомиссия заявила о передаче очередного трансша Украине для поддержки бюджета в размере 2,3 миллиарда евро.
В последние годы Украина формировала бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Для 2026 года бюджет принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов рублей).
Киев старается исправить ситуацию за счет внешнего финансирования. Однако на Западе новые пакеты помощи все чаще обсуждаются с прениями, и партнеры настаивают на активизации поиска внутренних источников финансирования самой Украиной.
 
УКРАИНАПОЛЬШАКиевВладимир ЗеленскийКароль Навроцкий
 
 
Заголовок открываемого материала