В ЕС забили тревогу из-за дерзкой выходки Зеленского в Польше
Mysl Polskа назвала унижением визит Зеленского в Польшу
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Польшу оказался унижением для страны, сообщает портал Mysl Polska.
"Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях", — отмечается в статье.
Автор указывает, что Варшава тратит огромные суммы на бессмысленную поддержку Украины, которая уже не в состоянии их вернуть.
"Репарации, которые гарантирует этот предполагаемый "займ", выплачивает проигравшая сторона, а Киев проигрывает эту войну. Таким образом, 90 миллиардов евро — это еще одно пожертвование, а вовсе не заем. Пожертвование из наших карманов", — предупреждает MP.
Глава киевского режима посетил Варшаву 19 декабря, где провел встречу с президентом Польши Каролем Навроцким. С самого начала визит пошел не по плану: МИД Польши выразил недовольство тем, что в делегацию не был приглашен представитель правительства. Далее в СМИ появилась новость, что Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне, однако впоследствии в Киеве этот факт опровергли.
Финансовая поддержка для Украины
В ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, в результате которого Евосоюз временно отказался от мер по изъятию российских активов и решил предоставить Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро из своих средств. Совет ЕС сообщил, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в предоставлении этого кредита. В конце декабря Еврокомиссия заявила о передаче очередного трансша Украине для поддержки бюджета в размере 2,3 миллиарда евро.
В последние годы Украина формировала бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Для 2026 года бюджет принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов рублей).
Киев старается исправить ситуацию за счет внешнего финансирования. Однако на Западе новые пакеты помощи все чаще обсуждаются с прениями, и партнеры настаивают на активизации поиска внутренних источников финансирования самой Украиной.