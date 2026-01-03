https://1prime.ru/20260103/boeviki-866168235.html

Боевики вышли на улицы западного Ирана, выкрикивая лозунги

МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Группы вооруженных боевиков вышли на улицы одного из городов западного Ирана, выстреливая очередями из автомата в воздух и скандируя политические лозунги, передает иранское агентство Tasnim. "Вооруженные боевики вышли на улицы Сербале, в Эйламе (провинции, расположенной на запале Ирана – ред.)", - говорится в сообщении. На видео, которое опубликовало агентство, показывается, как боевики выстреливают на темных улицах города Сербале автоматными очередями в воздух, громко выкрикивая лозунг "Смерть Хаменеи!" (аятолла Али Хаменеи является верховным лидером Ирана). Ранее иранские СМИ сообщали, что протестующие совершают нападения на сотрудников сил правопорядка Ирана. Как передавало агентство Fars, на западе Ирана трое человек погибли, 17 человек пострадали при нападении на сотрудников полиции. В то же время на юго-западе страны погибли по меньшей мере два человека, несколько полицейских пострадали. В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.

