Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кризис в Венесуэле затруднит поставки бензина в Европу, считает эксперт - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/evropa-866183496.html
Кризис в Венесуэле затруднит поставки бензина в Европу, считает эксперт
Кризис в Венесуэле затруднит поставки бензина в Европу, считает эксперт - 03.01.2026, ПРАЙМ
Кризис в Венесуэле затруднит поставки бензина в Европу, считает эксперт
Конфликт между США и Венесуэлой затруднит поставки бензина и дизельного топлива в Европу, высказал свое мнение РИА Новости высказал независимый промышленный... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T15:55+0300
2026-01-03T15:55+0300
нефть
венесуэла
сша
европа
дональд трамп
николас мадуро
cbs
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f58aec1a52115099b46ce6c4ec5f7d98.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Конфликт между США и Венесуэлой затруднит поставки бензина и дизельного топлива в Европу, высказал свое мнение РИА Новости высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Вот эта ситуация в Венесуэле может привести скачку цен на нефть до 70-80 долларов за баррель. И дело в том, что Венесуэла добывает довольно большое количество нефти, но она тяжелая, и смешивают ее с более легкими сортами и затем поставляют в США", - сказал он. Участники глобального рынка могут исходить из того, что из-за этих атак, во-первых, прекратятся отгрузки тяжелой нефти, во-вторых, усложнится вообще судоходство в этом районе, добавил эксперт. "И трудности будут со снабжением бензином и дизельным топливом, как США, так и в Европе, куда американцы немало нефтепродуктов поставляют. Соответственно, дальше пойдут вверх сырые товары, цветные металлы и так далее. То есть все по цепочке", - заключил он. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
венесуэла
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_4bd2fb44a34f7d4c1f81a035220a737f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, европа, дональд трамп, николас мадуро, cbs
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Николас Мадуро, CBS
15:55 03.01.2026
 
Кризис в Венесуэле затруднит поставки бензина в Европу, считает эксперт

Хазанов: конфликт США и Венесуэлы затруднит поставки бензина и дизеля в Европу

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Конфликт между США и Венесуэлой затруднит поставки бензина и дизельного топлива в Европу, высказал свое мнение РИА Новости высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Вот эта ситуация в Венесуэле может привести скачку цен на нефть до 70-80 долларов за баррель. И дело в том, что Венесуэла добывает довольно большое количество нефти, но она тяжелая, и смешивают ее с более легкими сортами и затем поставляют в США", - сказал он.
Участники глобального рынка могут исходить из того, что из-за этих атак, во-первых, прекратятся отгрузки тяжелой нефти, во-вторых, усложнится вообще судоходство в этом районе, добавил эксперт.
"И трудности будут со снабжением бензином и дизельным топливом, как США, так и в Европе, куда американцы немало нефтепродуктов поставляют. Соответственно, дальше пойдут вверх сырые товары, цветные металлы и так далее. То есть все по цепочке", - заключил он.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАЕВРОПАДональд ТрампНиколас МадуроCBS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала