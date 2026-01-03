https://1prime.ru/20260103/konflikt-866182819.html

Эксперт спрогнозировал влияние конфликта США и Венесуэлы на газовый рынок

03.01.2026

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Конфликт США и Венесуэлы не повлияет на мировой газовый рынок, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Венесуэла почти не добывает газ. Она его не экспортирует на мировой рынок. Поэтому с газом никаких изменений не будет. Венесуэла - нефтяная страна", - сказал он. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

