Эксперт спрогнозировал влияние конфликта США и Венесуэлы на газовый рынок - 03.01.2026
Эксперт спрогнозировал влияние конфликта США и Венесуэлы на газовый рынок
Эксперт спрогнозировал влияние конфликта США и Венесуэлы на газовый рынок
2026-01-03T15:50+0300
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Конфликт США и Венесуэлы не повлияет на мировой газовый рынок, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Венесуэла почти не добывает газ. Она его не экспортирует на мировой рынок. Поэтому с газом никаких изменений не будет. Венесуэла - нефтяная страна", - сказал он. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
15:50 03.01.2026
 
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Конфликт США и Венесуэлы не повлияет на мировой газовый рынок, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Венесуэла почти не добывает газ. Она его не экспортирует на мировой рынок. Поэтому с газом никаких изменений не будет. Венесуэла - нефтяная страна", - сказал он.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
 
