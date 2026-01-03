Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление Медведева вызвало переполох на Западе - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/medvedev-866176531.html
Заявление Медведева вызвало переполох на Западе
Заявление Медведева вызвало переполох на Западе - 03.01.2026, ПРАЙМ
Заявление Медведева вызвало переполох на Западе
Запад был обеспокоен реакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на высказывания президента Финляндии Александра Стубба,... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T13:03+0300
2026-01-03T13:03+0300
финляндия
дмитрий медведев
нато
совбез
мид рф
сергей лавров
москва
запад
александр стубб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5de401184d92a8333eb5dc7f32a25638.jpg
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Запад был обеспокоен реакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на высказывания президента Финляндии Александра Стубба, следует из статьи британского издания Daily Express. "Медведев выступил с пугающим заявлением в адрес крупной европейской страны и члена НАТО", — пишет автор публикации, ссылаясь на ответ зампредседателя Совбеза России Стуббу в соцсети X, что Финляндия "должна заплатить за свою гнусную русофобию".В своём новогоднем послании к гражданам Финляндии президент заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки изменились навсегда. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что финские элиты демонстрируют крайнюю русофобию, от которой они не избавились даже после десятков лет совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами во время Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.
https://1prime.ru/20260102/stubb-866166658.html
https://1prime.ru/20260102/stubb-866162230.html
финляндия
москва
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a0fdb79188a9e79e6c337e1ac821fcfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, дмитрий медведев, нато, совбез, мид рф, сергей лавров, москва, запад, александр стубб
ФИНЛЯНДИЯ, Дмитрий Медведев, НАТО, Совбез, МИД РФ, Сергей Лавров, МОСКВА, ЗАПАД, Александр Стубб
13:03 03.01.2026
 
Заявление Медведева вызвало переполох на Западе

В издании Express назвали пугающим ответ Медведева Стуббу

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Запад был обеспокоен реакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на высказывания президента Финляндии Александра Стубба, следует из статьи британского издания Daily Express.
"Медведев выступил с пугающим заявлением в адрес крупной европейской страны и члена НАТО", — пишет автор публикации, ссылаясь на ответ зампредседателя Совбеза России Стуббу в соцсети X, что Финляндия "должна заплатить за свою гнусную русофобию".
Александр Стубб
В Финляндии осадили Стубба после выпада в адрес России
Вчера, 20:30
В своём новогоднем послании к гражданам Финляндии президент заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки изменились навсегда.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что финские элиты демонстрируют крайнюю русофобию, от которой они не избавились даже после десятков лет совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами во время Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Стубб сделал громкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 16:56
 
ФИНЛЯНДИЯДмитрий МедведевНАТОСовбезМИД РФСергей ЛавровМОСКВАЗАПАДАлександр Стубб
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала