https://1prime.ru/20260103/medvedev-866176531.html
Заявление Медведева вызвало переполох на Западе
Заявление Медведева вызвало переполох на Западе - 03.01.2026, ПРАЙМ
Заявление Медведева вызвало переполох на Западе
Запад был обеспокоен реакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на высказывания президента Финляндии Александра Стубба,... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T13:03+0300
2026-01-03T13:03+0300
2026-01-03T13:03+0300
финляндия
дмитрий медведев
нато
совбез
мид рф
сергей лавров
москва
запад
александр стубб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5de401184d92a8333eb5dc7f32a25638.jpg
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Запад был обеспокоен реакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на высказывания президента Финляндии Александра Стубба, следует из статьи британского издания Daily Express. "Медведев выступил с пугающим заявлением в адрес крупной европейской страны и члена НАТО", — пишет автор публикации, ссылаясь на ответ зампредседателя Совбеза России Стуббу в соцсети X, что Финляндия "должна заплатить за свою гнусную русофобию".В своём новогоднем послании к гражданам Финляндии президент заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки изменились навсегда. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что финские элиты демонстрируют крайнюю русофобию, от которой они не избавились даже после десятков лет совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами во время Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.
https://1prime.ru/20260102/stubb-866166658.html
https://1prime.ru/20260102/stubb-866162230.html
финляндия
москва
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a0fdb79188a9e79e6c337e1ac821fcfc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, дмитрий медведев, нато, совбез, мид рф, сергей лавров, москва, запад, александр стубб
ФИНЛЯНДИЯ, Дмитрий Медведев, НАТО, Совбез, МИД РФ, Сергей Лавров, МОСКВА, ЗАПАД, Александр Стубб
Заявление Медведева вызвало переполох на Западе
В издании Express назвали пугающим ответ Медведева Стуббу