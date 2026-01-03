https://1prime.ru/20260103/medvedev-866176531.html

Заявление Медведева вызвало переполох на Западе

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5de401184d92a8333eb5dc7f32a25638.jpg

МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Запад был обеспокоен реакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на высказывания президента Финляндии Александра Стубба, следует из статьи британского издания Daily Express. "Медведев выступил с пугающим заявлением в адрес крупной европейской страны и члена НАТО", — пишет автор публикации, ссылаясь на ответ зампредседателя Совбеза России Стуббу в соцсети X, что Финляндия "должна заплатить за свою гнусную русофобию".В своём новогоднем послании к гражданам Финляндии президент заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки изменились навсегда. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что финские элиты демонстрируют крайнюю русофобию, от которой они не избавились даже после десятков лет совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами во время Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.

финляндия, дмитрий медведев, нато, совбез, мид рф, сергей лавров, москва, запад, александр стубб