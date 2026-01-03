https://1prime.ru/20260103/medvedev-866184376.html

Медведев назвал операцию США в Венесуэле "блестящим шагом к Нобелю"

Медведев назвал операцию США в Венесуэле "блестящим шагом к Нобелю"

03.01.2026

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал действия США в Венесуэле "еще одним блестящим шагом к Нобелю". Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, отметил, что жёсткая военная операция осуществлена американцами в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам. "Гарантированная любовь в Латинской Америке, ведь доктрина Монро очень популярна там. Короче, ещё один блестящий шаг к Нобелю", - сообщил Медведев. В столице Венесуэлы Каракасе в субботу ночью были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы и что президент Николас Мадуро со своей женой были захвачен и вывезен из страны.

