Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев назвал операцию США в Венесуэле "блестящим шагом к Нобелю" - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/medvedev-866184376.html
Медведев назвал операцию США в Венесуэле "блестящим шагом к Нобелю"
Медведев назвал операцию США в Венесуэле "блестящим шагом к Нобелю" - 03.01.2026, ПРАЙМ
Медведев назвал операцию США в Венесуэле "блестящим шагом к Нобелю"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал действия США в Венесуэле "еще одним блестящим шагом к Нобелю". | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T16:48+0300
2026-01-03T16:48+0300
мировая экономика
общество
венесуэла
сша
рф
дмитрий медведев
дональд трамп
николас мадуро
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866177398_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_948fc7c4ddf5ff6fd4592568d9cbeb6b.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал действия США в Венесуэле "еще одним блестящим шагом к Нобелю". Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, отметил, что жёсткая военная операция осуществлена американцами в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам. "Гарантированная любовь в Латинской Америке, ведь доктрина Монро очень популярна там. Короче, ещё один блестящий шаг к Нобелю", - сообщил Медведев. В столице Венесуэлы Каракасе в субботу ночью были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы и что президент Николас Мадуро со своей женой были захвачен и вывезен из страны.
венесуэла
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866177398_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_c8fbbdd02c7919ba76895f574deaa8fb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , венесуэла, сша, рф, дмитрий медведев, дональд трамп, николас мадуро, совбез
Мировая экономика, Общество , ВЕНЕСУЭЛА, США, РФ, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Совбез
16:48 03.01.2026
 
Медведев назвал операцию США в Венесуэле "блестящим шагом к Нобелю"

Медведев назвал удары США в Венесуэле "блестящим шагом к Нобелю"

© AP Photo / Cristian HernandezЖители эвакуируются из здания после того, как в Каракасе были слышны взрывы
Жители эвакуируются из здания после того, как в Каракасе были слышны взрывы - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Жители эвакуируются из здания после того, как в Каракасе были слышны взрывы. Архивное фото
© AP Photo / Cristian Hernandez
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал действия США в Венесуэле "еще одним блестящим шагом к Нобелю".
Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, отметил, что жёсткая военная операция осуществлена американцами в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам.
"Гарантированная любовь в Латинской Америке, ведь доктрина Монро очень популярна там. Короче, ещё один блестящий шаг к Нобелю", - сообщил Медведев.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу ночью были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы и что президент Николас Мадуро со своей женой были захвачен и вывезен из страны.
 
Мировая экономикаОбществоВЕНЕСУЭЛАСШАРФДмитрий МедведевДональд ТрампНиколас МадуроСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала