Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о начале разворота рубля уже в январе - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20260103/rubl-866073750.html
Россиян предупредили о начале разворота рубля уже в январе
Россиян предупредили о начале разворота рубля уже в январе - 03.01.2026, ПРАЙМ
Россиян предупредили о начале разворота рубля уже в январе
Новый год рубль встречает в сильной позиции благодаря макроэкономической стабильности, жёсткой денежно-кредитной политике, валютным ограничениям и бюджетным... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T02:02+0300
2026-01-03T02:02+0300
курс доллара к рублю
рынок
курсы валют
доллар сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117839_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0feb5aade869bbf3a4620e40a8a0d22e.jpg
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Новый год рубль встречает в сильной позиции благодаря макроэкономической стабильности, жёсткой денежно-кредитной политике, валютным ограничениям и бюджетным операциям через ФНБ. Однако некоторые из факторов скоро начнут терять силу, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман."Ожидаю, что в первом квартале 2026 года начнётся умеренное ослабление рубля, особенно после завершения налогового периода и при сохранении низких цен на нефть. Спрос на иностранную валюту вырастет из-за снижения ключевой ставки, а инфляционные ожидания могут ускорить отток в валютные активы", - отметил он.При этом контроль над капиталом и высокие остатки валюты у экспортеров всё ещё сдерживают резкие движения в курсообразовании иностранных валют к рублю.Инвесторам уже сейчас стоит начинать осторожное сокращение рублёвых позиций: carry trade пока привлекателен, но его эффективность падает по мере снижения ставки ЦБ до 12-13%, считает эксперт.С учётом последних макроданных и динамики рублевых пар, на первой рабочей неделе января 2026 года, с 12 по 19 число, рубль, скорее всего, начнёт незначительно сдавать позиции. При этом динамика курсов зависит от спроса и предложения, в меньшей степени от внешних факторов.ЦБ продолжит продавать валюту: около 10 миллиардов рублей в день в середине января, что поддержит стабильность, но не остановит постепенное ослабление рубля."Настроения рынка сейчас сбалансированы: резких колебаний не предвидится при отсутствии экстремальных геополитических или энергетических шоков. Однако уже в первые дни года давление на рубль усилят сезонный спад экспортных продаж и снижение ставок", - считает Александр Шнейдерман.На исходе года доллар находился в широком диапазоне 75-82 рубля, евро оставался в пределах 88-96 рублей, а юань торговался в коридоре 10,6-11,5 рублей. "Думаю в этих диапазонах рубль и останется в первой половине января 2026 года с потенциалом движения к верхним границам указанных диапазонов", - заключил он.
https://1prime.ru/20251219/rynok-865733784.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117839_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b33ecad640b5e2da4ef3ea959728a116.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, курсы валют, доллар сша
Курс доллара к рублю, Рынок, Курсы валют, Доллар США
02:02 03.01.2026
 
Россиян предупредили о начале разворота рубля уже в январе

Аналитик Шнейдерман: в январе рубль начнет разворот в сторону ослабления

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Новый год рубль встречает в сильной позиции благодаря макроэкономической стабильности, жёсткой денежно-кредитной политике, валютным ограничениям и бюджетным операциям через ФНБ. Однако некоторые из факторов скоро начнут терять силу, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
"Ожидаю, что в первом квартале 2026 года начнётся умеренное ослабление рубля, особенно после завершения налогового периода и при сохранении низких цен на нефть. Спрос на иностранную валюту вырастет из-за снижения ключевой ставки, а инфляционные ожидания могут ускорить отток в валютные активы", - отметил он.
При этом контроль над капиталом и высокие остатки валюты у экспортеров всё ещё сдерживают резкие движения в курсообразовании иностранных валют к рублю.
Инвесторам уже сейчас стоит начинать осторожное сокращение рублёвых позиций: carry trade пока привлекателен, но его эффективность падает по мере снижения ставки ЦБ до 12-13%, считает эксперт.
С учётом последних макроданных и динамики рублевых пар, на первой рабочей неделе января 2026 года, с 12 по 19 число, рубль, скорее всего, начнёт незначительно сдавать позиции. При этом динамика курсов зависит от спроса и предложения, в меньшей степени от внешних факторов.
ЦБ продолжит продавать валюту: около 10 миллиардов рублей в день в середине января, что поддержит стабильность, но не остановит постепенное ослабление рубля.
График на бирже - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля
19 декабря 2025, 22:19
"Настроения рынка сейчас сбалансированы: резких колебаний не предвидится при отсутствии экстремальных геополитических или энергетических шоков. Однако уже в первые дни года давление на рубль усилят сезонный спад экспортных продаж и снижение ставок", - считает Александр Шнейдерман.
На исходе года доллар находился в широком диапазоне 75-82 рубля, евро оставался в пределах 88-96 рублей, а юань торговался в коридоре 10,6-11,5 рублей. "Думаю в этих диапазонах рубль и останется в первой половине января 2026 года с потенциалом движения к верхним границам указанных диапазонов", - заключил он.
 
Курс доллара к рублюРынокКурсы валютДоллар США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала