Россиян предупредили о начале разворота рубля уже в январе

МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Новый год рубль встречает в сильной позиции благодаря макроэкономической стабильности, жёсткой денежно-кредитной политике, валютным ограничениям и бюджетным операциям через ФНБ. Однако некоторые из факторов скоро начнут терять силу, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман."Ожидаю, что в первом квартале 2026 года начнётся умеренное ослабление рубля, особенно после завершения налогового периода и при сохранении низких цен на нефть. Спрос на иностранную валюту вырастет из-за снижения ключевой ставки, а инфляционные ожидания могут ускорить отток в валютные активы", - отметил он.При этом контроль над капиталом и высокие остатки валюты у экспортеров всё ещё сдерживают резкие движения в курсообразовании иностранных валют к рублю.Инвесторам уже сейчас стоит начинать осторожное сокращение рублёвых позиций: carry trade пока привлекателен, но его эффективность падает по мере снижения ставки ЦБ до 12-13%, считает эксперт.С учётом последних макроданных и динамики рублевых пар, на первой рабочей неделе января 2026 года, с 12 по 19 число, рубль, скорее всего, начнёт незначительно сдавать позиции. При этом динамика курсов зависит от спроса и предложения, в меньшей степени от внешних факторов.ЦБ продолжит продавать валюту: около 10 миллиардов рублей в день в середине января, что поддержит стабильность, но не остановит постепенное ослабление рубля."Настроения рынка сейчас сбалансированы: резких колебаний не предвидится при отсутствии экстремальных геополитических или энергетических шоков. Однако уже в первые дни года давление на рубль усилят сезонный спад экспортных продаж и снижение ставок", - считает Александр Шнейдерман.На исходе года доллар находился в широком диапазоне 75-82 рубля, евро оставался в пределах 88-96 рублей, а юань торговался в коридоре 10,6-11,5 рублей. "Думаю в этих диапазонах рубль и останется в первой половине января 2026 года с потенциалом движения к верхним границам указанных диапазонов", - заключил он.

