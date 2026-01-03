https://1prime.ru/20260103/ssha-866189844.html

Москве и Вашингтону предстоит уладить существующие вопросы, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о влиянии операции в Венесуэле на отношения с Россией заявил, что Москве и Вашингтону предстоит уладить существующие вопросы. В ходе общения с журналистами в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде, Трампа спросили, как операция американских военных в Венесуэле повлияет на отношения США с Россией и Китаем. "Что ж, Россия… когда мы уладим все вопросы, но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом", - ответил Трамп. В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

