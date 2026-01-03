https://1prime.ru/20260103/ssha-866190635.html
Крупнейшие нефтяные компании США инвестируют в Венесуэлу, заявил Трамп
2026-01-03T21:53+0300
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие нефтяные компании США инвестируют в Венесуэлу после проведенной Штатами операции в стране. "Мы собираемся привлечь наши крупнейшие нефтяные компании США, самые крупные в мире, которые вложат миллиарды долларов, восстановят серьезно поврежденную инфраструктуру, нефтяную инфраструктуру, и начнут приносить прибыль стране", - сказал Трамп журналистам.
