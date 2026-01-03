https://1prime.ru/20260103/ssha-866192473.html
Трамп признал, что США хотят установить контроль над Венесуэлой ради нефти
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. США хотят установить контроль над Венесуэлой ради нефти, признал в субботу американский президент Дональд Трамп. "Мы хотим окружить себя хорошими соседями, стабильностью. И мы хотим окружить себя энергоресурсами. Там огромные энергоресурсы в этой стране. Очень важно, чтобы мы их защитили. Они нужны нам. Они нужны нам для мира", - заявил Трамп журналистам во Флориде. Так он ответил на вопрос, как намерение установить контроль над Венесуэлой после захвата президента страны Николаса Мадуро укладывается в подход "Америка на первом месте", который продвигает глава США. Трамп утверждает, что хочет американского контроля над Венесуэлой для обеспечения "безопасного, надлежащего и разумного перехода власти". США станут добывать нефть в Венесуэле и продавать ее, заявил он. Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным лидером страны