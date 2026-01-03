https://1prime.ru/20260103/ssha-866192473.html

Трамп признал, что США хотят установить контроль над Венесуэлой ради нефти

Трамп признал, что США хотят установить контроль над Венесуэлой ради нефти - 03.01.2026, ПРАЙМ

Трамп признал, что США хотят установить контроль над Венесуэлой ради нефти

США хотят установить контроль над Венесуэлой ради нефти, признал в субботу американский президент Дональд Трамп. | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T22:51+0300

2026-01-03T22:51+0300

2026-01-03T22:51+0300

нефть

венесуэла

сша

вашингтон

николас мадуро

дональд трамп

мид

оон

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_8e7f01f25561093943e3b4d41b6b0e34.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. США хотят установить контроль над Венесуэлой ради нефти, признал в субботу американский президент Дональд Трамп. "Мы хотим окружить себя хорошими соседями, стабильностью. И мы хотим окружить себя энергоресурсами. Там огромные энергоресурсы в этой стране. Очень важно, чтобы мы их защитили. Они нужны нам. Они нужны нам для мира", - заявил Трамп журналистам во Флориде. Так он ответил на вопрос, как намерение установить контроль над Венесуэлой после захвата президента страны Николаса Мадуро укладывается в подход "Америка на первом месте", который продвигает глава США. Трамп утверждает, что хочет американского контроля над Венесуэлой для обеспечения "безопасного, надлежащего и разумного перехода власти". США станут добывать нефть в Венесуэле и продавать ее, заявил он. Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

https://1prime.ru/20260103/venesuela-866192306.html

венесуэла

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, вашингтон, николас мадуро, дональд трамп, мид, оон, в мире